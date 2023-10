Artaigil ùr: A’ sgrùdadh dìomhaireachdan Kilonovas agus eileamaidean tearc anns a’ chruinne-cè

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh anns an iris cliùiteach Nature air beachdan ùr-nodha fhoillseachadh le Teileasgop Space James Webb (JWST) NASA agus teileasgopan stèidhichte air an talamh. Tha na co-dhùnaidhean sin a’ tilgeil solas air làthaireachd eileamaidean troma taobh a-staigh an stuth a chaidh a chuir a-mach bho spreadhadh gamma-ray (GRB) o chionn ghoirid, leis an t-ainm GRB 230307A. Tha an spreadhadh sònraichte seo air a mheas mar an dàrna fear as soilleire a chaidh a lorg a-riamh, le cho soilleir ‘s a tha e a’ dol thairis air soilleireachd GRBan traidiseanta 1000 uair iongantach.

Is e an rud as cudromaiche den sgrùdadh seo lorg an eileamaid cheimigeach tearc tellurium taobh a-staigh an stuth a chaidh a chuir a-mach aig àm an GRB. Tha Tellurium, a tha air a chomharrachadh mar mheatailt air a 'chlàr ràitheil, eadhon nas teirce na platinum air an Talamh. Bidh e a’ lorg thagraidhean ann an grunn ghnìomhachasan alloy meatailt leithid semiconductors, grinneachadh ola, agus ceallan grèine. Gu inntinneach, tha luchd-saidheans cuideachd a 'beachdachadh air làthaireachd eileamaid eile, iodine, taobh a-staigh an spreadhadh. Chaidh Iodine, eileamaid riatanach airson beatha air an Talamh, a lorg gus cuideachadh le lughdachadh sèid agus cuideam ann an daoine.

Mhair GRB 230307A airson timcheall air 200 diog agus sheall e feartan rionnag neutron a bha a ’tighinn còmhla, a’ moladh cò às a thàinig e. Tha co-aonaidhean rionnag neutron an urra ri cruthachadh kilonovas, a tha aithnichte gu bheil iad a 'cruthachadh eileamaidean gu math nas truime na iarann. Ach, tha na h-uinneanan sin gu math tearc agus dùbhlanach ri lorg. Mar sin, bha pàirt deatamach aig na h-ionnstramaidean ìomhaighean meadhan-IR agus speactroscopaidh aig JWST anns an lorg chudromach seo.

A’ gluasad air adhart, tha speuradairean an dùil gum faicear barrachd kilonovas mar thoradh air co-obrachadh nas fheàrr eadar ionadan-amhairc stèidhichte air an talamh agus àite. Tha lorg stòr rionnag neutron GRB 230307A, a tha timcheall air 120,000 solas-bliadhna air falbh, taobh a-muigh ar Galaxy Way Milky, a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air na h-astaran mòra a tha an lùib nan tachartasan cosmach sin.

Leis na comasan iongantach aige, tha dùil gun dèan JWST eadhon barrachd lorgaidhean iongantach san àm ri teachd. Chuir an Dotair Ben Gompertz, àrd-ollamh cuideachaidh aig Oilthigh Birmingham agus co-ùghdar an sgrùdaidh, an cèill gu robh e air leth toilichte mu chomas Webb eileamaidean eadhon nas truime a lorg.

Mar a bhios speuradairean a’ leantainn air adhart a’ sgrùdadh dìomhaireachdan GRBn, kilonovas, agus eileamaidean tearc, tha adhartas gealltanach san àm ri teachd nar tuigse air a’ chruinne-cè. Is e dìreach ùine a nochdas dè na foillseachaidhean eile a tha a’ feitheamh oirnn. Leanaidh sinn oirnn a’ dol a-steach don raon shaidheansail agus a’ coimhead air na rionnagan le iongnadh air na h-iongantasan a th’ aca.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

1. Dè a th' ann an spreadhadh gamma-ray (GRB)?

Tha spreadhadh gamma-ray (GRB) na spreadhadh fìor shunndach a bhios a’ leigeil a-mach giùlan dian de rèididheachd gamma-ray. Is e na spreadhaidhean sin cuid de na tachartasan as cumhachdaiche a chaidh fhaicinn anns a’ chruinne-cè.

2. Dè a th' ann an kilonova?

Tha kilonova na iongantas mar thoradh air aonadh dà rionnag neutron. Bidh e a’ toirt a-mach spreadhadh de rèididheachd thar diofar thonnan, a’ toirt a-steach solas faicsinneach.

3. Carson a tha eileamaidean tearc cudromach?

Tha eileamaidean tearc a’ toirt sealladh luachmhor air na pròiseasan a tha a’ tachairt anns a’ chruinne-cè. Faodaidh iad innse dhuinn mu thùs cuirp celestial, mean-fhàs galaxies, agus co-dhèanamh ceimigeach siostaman planaid.

4. Ciamar a tha JWST a' cur ri lorgan reul-eòlais?

Tha teileasgop fànais James Webb (JWST) aig NASA uidheamaichte le ionnstramaidean as ùire a chaidh a dhealbhadh gus an cruinne-cè fhaicinn ann an solas infridhearg. Tha na comasan leasaichte aige a’ toirt cothrom do speuradairean uinneanan cosmach fad às a choimhead le mion-fhiosrachadh agus mionaideachd nach fhacas a-riamh.