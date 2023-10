Dh’ fhaodadh planaidean coltach ri Jupiter a bhith cumanta timcheall air rionnagan coltach ris a’ ghrian

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a 'moladh gum faodadh planaidean coltach ri Jupiter a bhith a' tachairt gu tric anns an àite eadar-phlanaideach faisg air siostam na grèine againn, gu h-àraidh timcheall air rionnagan coltach ris a 'ghrian againn fhèin. Ma thèid am beachd-bharail seo a dhearbhadh, bhiodh e a’ nochdadh nach eil ailtireachd ar siostam grèine cho tearc ‘s a bhathas a’ creidsinn roimhe.

Roimhe sin, bha dà phrìomh theòiridh ann mun àrainneachd anns an do chruthaich ar siostam grèine. Mhol aon teòiridh gun do dh’ adhbhraich spreadhadh supernova faisg air làimh àrainneachd làn meatailt, a chuir meatailtean trom ris an t-siostam grèine òg againn. Mhol an teòiridh eile gun deach ar grian a chruthachadh bho sgòth moileciuil de ghas is duslach ann an àrainneachd dùmhlachd ìosal.

Ach, tha lorg fuamhairean gas coltach ri Jupiter am measg rionnagan eile coltach ris a’ ghrian anns a’ chosmos faisg air làimh a’ toirt taic ùr don teòiridh mu dheireadh. Tha Raffaele Gratton, prìomh ùghdar an sgrùdaidh, a’ mìneachadh gum faodadh sgrùdaidhean nas fharsainge san àm ri teachd tuilleadh soilleireachadh a dhèanamh air tùs ar siostam grèine.

Gus na co-dhùnaidhean sin a ruighinn, rinn Gratton agus a cho-obraichean mion-sgrùdadh air dàta bhon β Pic Moving Group (BPMG), cruinneachadh de rionnagan faisg air làimh. Tha e coltach gum bi timcheall air 30 de na rionnagan sin, a tha 0.8 tursan nas motha na a’ ghrian, a’ toirt aoigheachd do phlanaidean coltach ri Jupiter ann an orbitan seasmhach. Tha an lorg seo na iongnadh leis nach eil na rionnagan sin ach 20 millean bliadhna a dh'aois, mòran nas òige na a’ ghrian againn fhèin.

Tha e dùbhlanach sgrùdadh a dhèanamh air na planaidean sin leis gu bheil iad a’ cuairteachadh nan rionnagan aca aig astaran mòra, a’ toirt deicheadan airson aon orbit a chrìochnachadh. Gus na planaidean sin a lorg, feumaidh teileasgopan dàta a chruinneachadh airson grunn dheicheadan gus sùil a chumail air gluasad, a thachras nuair a thèid planaid tarsainn air beulaibh a rionnag.

Ged a tha duilgheadasan ann fhathast a bhith a’ lorg seòrsaichean sònraichte de phlanaidean taobh a-muigh siostam na grèine againn, tha an sgrùdadh a’ cur cuideam air an adhartas a chaidh a dhèanamh ann a bhith a’ comharrachadh planaidean mòra coltach ri Jupiter. Tha an rannsachadh, a chaidh fhoillseachadh anns an iris Nature Communications, a’ tilgeil solas ùr air cruthachadh shiostaman planaid timcheall air rionnagan coltach ris a’ ghrian.

