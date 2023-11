Bidh NASA a’ faighinn a-mach Aghaidh Eerie air Jupiter: Sùil nas doimhne air Pareidolia

Tha turas-adhair o chionn ghoirid le bàta-fànais Juno aig NASA air aghaidh iongantach neònach fhoillseachadh air Jupiter, dìreach ann an àm airson Oidhche Shamhna. Air a ghlacadh bho àirde timcheall air 4,800 mìle agus domhan-leud timcheall air 69 ceum gu tuath, tha an ìomhaigh a’ taisbeanadh sgòthan sèididh agus stoirmean buaireasach air an fhuamhaire gas, a’ cruthachadh aodann fada reòta. Ged is dòcha gu bheil an dealbh coltach ri co-thuiteamas air cuspair Oidhche Shamhna, tha e a’ toirt sealladh iongantach air iongantas saidhgeòlach ris an canar pareidolia.

Tha Pareidolia a’ toirt iomradh air mar a tha eanchainn daonna buailteach a bhith a’ faicinn pàtrain no cumaidhean eòlach, leithid aghaidhean, ann an brosnachaidhean air thuaiream no eas-chruthach. Mhìnich oifigearan NASA gu bheil na sgòthan swirling air Jupiter, a chithear gu tric mar thoradh air siostam aimsir buaireasach na planaid, freagarrach airson pareidolia. Faodaidh luchd-amhairc na pàtrain sin a mhìneachadh mar aghaidhean no nithean aithnichte eile, a dh’ aindeoin an nàdar air thuaiream.

Tha a’ choimhearsnachd shaidheansail air grunn eisimpleirean fhaicinn de pareidolia air buidhnean celestial eile san àm a dh’ fhalbh. Anns an Fhaoilleach, lorg speuradairean NASA structar sònraichte air Mars a bha coltach ri aghaidh mathan, a ’cur ris an liosta de thachartasan inntinneach pareidolia. A bharrachd air an sin, sa Chèitean a ’bhliadhna roimhe, ghlac an rover Curiosity Mars ìomhaigh de chruthachadh creige air a’ Phlanaid Dhearg a bha gu math coltach ri “doras coimheach”. Bidh luchd-saidheans a 'toirt buaidh air na h-uinneanan sin gu briseadh cuideam nàdarra agus gnìomhan seismic.

Le bhith a’ sgrùdadh cumadh-tìre iom-fhillte sgòthan sèididh Jupiter, tha luchd-saidheans an dòchas tuigse nas fheàrr fhaighinn air na pròiseasan a tha a’ stiùireadh daineamaigs àile na planaid. Tha ceàrn ìosal de sholas na grèine san dealbh o chionn ghoirid a’ soilleireachadh feartan na sgìre, a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air pàtrain sìde Jupiter.

Mar a bhios sinn a’ cur iongnadh air an aghaidh eerie a chaidh a ghlacadh air Jupiter, tha e na chuimhneachan air na h-iongantasan agus na dìomhaireachdan a tha taobh a-staigh ar cruinne-cè mòr. Ge bith an ann air cuirp celestial milleanan de chilemeatairean air falbh no cumaidhean serendipitous an seo air an Talamh, tha pareidolia a’ tabhann lionsa tarraingeach tron ​​​​urrainn dhuinn sgrùdadh a dhèanamh air obrachadh a-staigh ar n-inntinn fhìn agus ar ceangal ris a ’chosmos.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

Dè th' ann am pareidolia?

Is e iongantas saidhgeòlach a th’ ann am Pareidolia far a bheil an eanchainn daonna a’ mìneachadh phàtranan air thuaiream no eas-chruthach mar chumaidhean no nithean eòlach, leithid aghaidhean.

Carson a tha sgòthan sèididh air Jupiter freagarrach airson pareidolia?

Bidh na sgòthan swirling air Jupiter, air adhbhrachadh le siostam sìde bhuaireasach na planaid, a’ cruthachadh phàtranan a dh’ fhaodadh a bhith coltach ri aghaidhean no nithean aithnichte eile. Tha seo mar thoradh air mar a tha ar n-eanchainn a’ feuchainn ri cumaidhean eòlach a shireadh ann an brosnachaidhean dà-sheaghach.

A bheil eisimpleirean eile de pareidolia san fhànais?

Tha, tha grunn eisimpleirean air a bhith ann de pareidolia san fhànais. Is e aon eisimpleir sònraichte mar a lorg speuradairean NASA aodann coltach ri mathan air Mars. Tha tachartasan Pareidolia a’ toirt seachad seallaidhean inntinneach air ar tuigse air a’ chruinne-cè agus buidhnean celestial.

Dè as urrainn do luchd-saidheans ionnsachadh bho bhith a’ sgrùdadh cumadh-tìre iom-fhillte sgòthan sèididh Jupiter?

Le bhith a’ sgrùdadh nam feartan toinnte taobh a-staigh sgòthan swirling Jupiter leigidh sin le luchd-saidheans tuigse nas fheàrr fhaighinn air na pròiseasan a tha a’ stiùireadh daineamaigs àile na planaid. Tha e a’ toirt sealladh luachmhor air pàtrain sìde Jupiter agus na h-eadar-obrachaidhean iom-fhillte a tha a’ nochdadh san àile aige.