Jupiter: A’ foillseachadh dìomhaireachdan “Big Brother” aig siostam na grèine

Tha Jupiter, a’ phlanaid as motha san t-siostam grèine againn, a’ tùir thairis air na planaidean bràthaireil aice an dà chuid ann am meud agus mòr. Gu dearbh, tha a mhòr-chuid nas àirde na cuideam iomlan a h-uile planaid eile barrachd air dà-fhillte, a 'daingneachadh a h-inbhe mar "bhràthair mòr" na coimhearsnachd celestial againn. Ach is e an rud a tha a’ fàgail Jupiter dha-rìribh inntinneach na seann thùsan aige, a thathas a’ creidsinn a bha ro thoiseach na Talmhainn agus grunn phlanaidean eile o chionn deichean de mhilleanan de bhliadhnaichean.

Fhad ‘s a bha ar planaid agus na planaidean a-staigh a’ cruthachadh nas fhaisge air a ’Ghrian, rugadh Jupiter ann an sgìre nas fhaide air falbh far an robh teòthachd frigid a’ leigeil le deigh a dhol còmhla ri creagan agus meatailtean. Dh'adhbhraich am pròiseas seo cridhe mòr Jupiter, a dh'fhàs gu luath agus mu dheireadh ràinig e tomad timcheall air seachd uiread na tha air an Talamh an-diugh. Tharraing a fheachd cumhachdach an uairsin mòran de ghas haidridean agus helium, na tha air fhàgail bho chruthachadh na grèine, a’ toirt air Jupiter leudachadh aig astar iongantach.

A rèir mhodalan, is dòcha gu bheil Jupiter air a làn ìomhaigh planaid fhaighinn dìreach trì millean bliadhna às deidh breith na Grèine - gnìomh drùidhteach a’ beachdachadh air aois na grèine timcheall air 4.5 billean bliadhna. Chaidh na planaidean a bha air fhàgail ann an siostam na grèine, a 'gabhail a-steach an Talamh, a chruthachadh an dèidh sin: na fuamhairean a-muigh air thoiseach air na planaidean creagach a-staigh.

Tha an t-seachdain seo a’ toirt deagh chothrom sealladh fhaighinn air Jupiter, leis gu bheil e a’ cur air an taisbeanadh nèamhaidh as fheàrr den bhliadhna. An aghaidh na grèine, tha am fuamhaire gas iongantach seo ag èirigh timcheall dol fodha na grèine agus tha e fhathast ri fhaicinn fad na h-oidhche. Tha an deàrrsachd aige a’ toirt buaidh air rionnag, leis a’ Ghealach agus Venus a-mhàin a’ toirt buaidh air an dealas. An toiseach a’ nochdadh ìosal anns na speuran an ear às deidh beul na h-oidhche, ruigidh Iupiter an àirde aige ann an uairean tràtha na maidne mus teàrnadh e a dh’ionnsaigh fàire an iar aig briseadh an latha.

Cum sùil air airson seallaidhean nas inntinniche mu Jupiter a-màireach.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

C: Ciamar a tha Jupiter eadar-dhealaichte bho na planaidean eile ann an siostam na grèine?



A: Tha Jupiter a’ dol thairis air a h-uile planaid eile a thaobh meud is tomad, a’ dol thairis air an cuideam còmhla còrr is dà uair. Thathar a 'creidsinn gun deach a chruthachadh fada nas tràithe na an Talamh agus a' mhòr-chuid de na planaidean eile.

C: Ciamar a fhuair Jupiter a mheud mòr?



F: Chaidh cridhe mòr Jupiter a chruthachadh an toiseach bho bhith a 'cruinneachadh deigh, creag, agus meatailtean mar thoradh air na suidheachaidhean frigid a tha an làthair anns an sgìre breith aige. Mar thoradh air an sin, tharraing a thromachd làidir tòrr mòr de hydrogen agus gas helium a bha air fhàgail bho chruthachadh na grèine, a’ leantainn gu fàs luath.

C: Cuin a tha an t-àm as fheàrr airson Jupiter fhaicinn?



F: An-dràsta, tha Jupiter aig an ìre as fhollaisiche ann an speur na h-oidhche. Bidh e ag èirigh timcheall dol fodha na grèine, ri fhaicinn fad na h-oidhche, a’ ruighinn a h-àite as àirde ann an uairean tràtha na maidne, agus air a suidheachadh ìosal san iar aig briseadh an latha.