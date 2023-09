Buannaichean Dealbhadair Reul-eòlais na Bliadhna a’ taisbeanadh iongantasan na cruinne

Chaidh buannaichean farpais bhliadhnail Dealbhadair Reul-eòlais na Bliadhna, air a chumail leis an Amharclann Rìoghail Greenwich, ainmeachadh. Tha taghadh dhealbhan na bliadhna-sa a’ toirt sealladh iongantach air farsaingeachd agus bòidhchead ar cruinne-cè. Bho nebulas beòthail gu seallaidhean eireachdail de bhuidhnean celestial, tha na h-ìomhaighean sin a’ glacadh na taobhan iongantach den fhànais.

Is e aon de na h-ìomhaighean iongantach a choisinn an roinn Young an Running Chicken Nebula, ris an canar cuideachd IC2944. Le làn dhathan agus breac le rionnagan, bidh an dealbh seo a’ tarraing luchd-amhairc leis an taisbeanadh beòthail aige.

Is e an rud as cudromaiche eile an Rosette Nebula (NGC 2337), ìomhaigh a tha air a mholadh gu mòr a chaidh a thogail tro teileasgop ann am Baile Changzhou, Sìona. Tha an nebula seo, timcheall air 5,000 bliadhna aotrom air falbh, a’ spangachadh 130 bliadhna aotrom ann an trast-thomhas.

Bidh a 'ghealach cuideachd a' toirt aire do ghrunn ìomhaighean a bhuannaich. Tha aon dealbh a tha air a mholadh gu mòr a’ glacadh slighe na gealaich ann an speur na h-oidhche, a’ taisbeanadh a dhathan caochlaideach bho dhearg mheirge dhomhainn gu buidhe-gheal aotrom. Tha ìomhaigh eile a’ sealltainn Mars a’ coimhead a-mach air cùl na gealaich, a’ cruthachadh eadar-dhealachadh iongantach eadar a’ phlanaid dhearg agus saideal na Talmhainn.

Tha na Pleiades, ris an canar cuideachd na Seachd Peathraichean, a’ deàrrsadh gu beòthail ann an dealbh san dàrna àite. Chithear an cruinneachadh follaiseach seo de rionnagan soilleir, gorm a tha suidhichte anns an Taurus reul-bhad leis an t-sùil rùisgte bhon Talamh.

Chan eil a’ cho-fharpais dìreach ag amas air nithean celestial. Tha e cuideachd a’ toirt a-steach roinnean mar Skyscapes agus People & Space. Tha ìomhaigh a bhuannaicheas san roinn Skyscapes a’ glacadh sprites mòra a’ ruighinn a dh’ionnsaigh beanntan Himalayan le mullach sneachda. Tha sprites nan sgaoilidhean dealain iongantach a tha a’ nochdadh àrd os cionn sgòthan stoirm tàirneanaich.

Bidh na buannaichean anns an roinn Planaidean, Comets & Asteroids a’ taisbeanadh seallaidhean àlainn de Venus agus Jupiter. Tha an ìomhaigh a bhuannaicheas san roinn Our Sun a’ nochdadh lasadh mòr grèine air uachdar na grèine, fhad ‘s a tha an ìomhaigh a tha san dàrna àite a’ sealltainn a’ Ghrian air a thionndadh air ais gu co-chomharran pòla, a’ cruthachadh sealladh lasrach gun samhail.

Anns an roinn Our Moon, tha an ìomhaigh a bhuannaicheas a’ glacadh a’ ghealach làn mu dheireadh ann an 2022, le a corona gealaich air adhbhrachadh le eadar-dhealachadh solas na gealaich ann an àile na Talmhainn. Tha an ìomhaigh san dàrna h-àite a’ taisbeanadh an Plato Crater, feart follaiseach air uachdar na gealaich.

Tha na dealbhan soirbheachail seo a’ toirt sealladh dhuinn air mòrachd agus iom-fhillteachd ar cruinne-cè. Bidh iad a’ cur nar cuimhne cho farsaing sa tha timcheall oirnn agus a’ togail iongnadh is iongnadh mu dhìomhaireachd an fhànais.

stòran:

- Amharclann Rìoghail Greenwich