Bidh Deasbaireachd Logotype ùr a’ nochdadh solas air mean-fhàs branndadh NASA

Tha NASA gu bhith a’ cumail deasbad tarraingeach air dealbhadh agus cudromachd cultarail an t-suaicheantas cnuimhe suaicheanta aige. Air a chruthachadh le Richard Danne, chaidh an suaicheantas cnuimhe a thoirt a-steach anns na 1970n, a’ dol an àite suaicheantas tùsail na buidhne, ris an canar am meatball, mus deach a dhreuchd a leigeil dheth. Bidh an tachartas, a thèid a chumail aig prìomh oifis NASA ann an Washington, a’ nochdadh Danne còmhla ri David Rager, stiùiriche ealain cruthachail aig NASA, agus luchd-pannail ainmeil eile a’ toirt a-steach Bert Ulrich, Michael Beirut, Shelly Tan, agus Julia Heiser.

Chaidh an suaicheantas cnuimhe, stoidhle dearg sònraichte sìmplidh den fhacal “NASA,” ath-bheothachadh o chionn ghoirid airson beagan feum, a’ togail ùidh agus feòrachas am measg luchd-dealasach fànais agus luchd-deilbh dealbhaidh le chèile. Tha an deasbad a tha ri thighinn ag amas air sgrùdadh a dhèanamh air na roghainnean dealbhaidh a tha air cùl an t-suaicheantas agus sgrùdadh a dhèanamh air a’ bhuaidh chultarail aige thairis air na deicheadan.

Thèid an tachartas a chraoladh beò air Telebhisean NASA, an app NASA, YouTube, agus làrach-lìn na buidhne, a’ dèanamh cinnteach gum bi cothrom aig gach neach le ùidh sa chùis. Tha cothrom aig luchd-obrach nam meadhanan a bhith an làthair aig an tachartas gu pearsanta le RSVPing gu seòmar naidheachd Prìomh Oifis NASA. Faodar agallamhan le eòlaichean NASA agus Richard Danne a chuir air dòigh an dà chuid air an làrach agus air astar.

Tha suaicheantas na cnuimhe air a thighinn gu bhith na shamhla suaicheanta co-cheangailte ri dìleab NASA agus na chuir e ri rannsachadh fànais. Tha an dealbhadh glan, ùr-nodha aige a’ riochdachadh atharrachadh mòr ann an dòigh branndaidh na buidhne anns na 70n agus tha e fhathast a’ còrdadh ri luchd-èisteachd chun an latha an-diugh. Tha an deasbad seo a’ toirt cothrom gun samhail airson seallaidhean fhaighinn air a’ phròiseas cruthachail a th’ air cùl stèidheachadh an logotype, a cho-theacs eachdraidheil, agus a bhuntanas leantainneach ann an raon dearbh-aithne lèirsinneach.

FAQ:

C: Dè a th 'ann an suaicheantas cnuimhe?

F: Is e stoidhle dearg sònraichte den fhacal “NASA” a th’ ann an suaicheantas cnuimhe a ghabh àite suaicheantas oifigeil na buidhne anns na 1970n.

C: Cò chruthaich an suaicheantas cnuimhe?

F: Chaidh suaicheantas na cnuimhe a chruthachadh le Richard Danne.

C: Cuin agus càite an tèid an deasbad air adhart?

F: Thèid an deasbad a chumail aig prìomh oifis NASA ann an Washington. Thèid an tachartas a chumail air Diluain, Samhain 6, aig 11: 30m EST.

C: Ciamar as urrainn dhomh an tachartas fhaicinn?

F: Thèid an tachartas a chraoladh beò air NASA Television, an app NASA, YouTube, agus làrach-lìn na buidhne.

C: An urrainn do luchd-obrach nam meadhanan a bhith an làthair aig an tachartas?

F: Faodaidh luchd-obrach nam meadhanan a bhith an làthair aig an tachartas le RSVPing gu seòmar naidheachd Prìomh Oifis NASA. Faodar agallamhan le eòlaichean NASA agus Richard Danne a chuir air dòigh.

C: Dè cho cudromach sa tha an t-suaicheantas cnuimhe?

F: Tha suaicheantas na cnuimhe a’ riochdachadh atharrachadh mòr ann am branndadh NASA agus tha e air a thighinn gu bhith na shamhla suaicheanta co-cheangailte ri dìleab na buidhne ann an sgrùdadh fànais.