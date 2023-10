Bidh teileasgop James Webb a’ faighinn a-mach sruthan jet iongantach air Jupiter

Tha an Teileasgop James Webb a-rithist air iongnadh a dhèanamh air luchd-saidheans leis an lorg as ùire aige - ìomhaighean iongantach de Jupiter, a’ taisbeanadh sruthan jet air leth luath a’ ruith thairis air crios-meadhain an fhuamhaire gas. Le bhith a’ gleusadh a-steach aig astaran nas àirde na 320 msu (515 kph) agus a’ dol thairis air astar còrr air 3,000 mìle (4,800 cilemeatair), tha na sruthan jet seo a’ tabhann seallaidhean luachmhor air na pròiseasan fiùghantach a tha a’ tachairt air Jupiter.

Chuir prìomh ùghdar an sgrùdaidh, Ricardo Hueso, iongnadh an cèill mu astar iongantach nan sruthan jet seo. Chan eil bliadhnaichean de bhith a’ cumail sùil air sgòthan is gaothan Jupiter air luchd-rannsachaidh ullachadh airson meud agus dian nan co-dhùnaidhean sin. Tha na gaothan sin cho cumhachdach is nan tachradh iad air an Talamh, dh’ fhaodadh iad bailtean-mòra gu lèir a sgrios gu sgiobalta.

Air fhoillseachadh anns an iris chliùiteach Nature Astronomy, tha na lorgan seo o chionn ghoirid a’ nochdadh gum faodadh na sruthan jet air Jupiter a bhith a’ farpais ri neart doineannan Roinn 5 air a’ phlanaid againn. Bheir seo tuigse dheatamach air nàdar buaireasach àile Jupiter.

Tha luchd-rannsachaidh an dùil gun neartaich na h-ìomhaighean soilleir-criostail a ghlac Teileasgop James Webb ar tuigse air cruthachadh sgòthan agus pàtrain sìde air Jupiter. Le bhith a’ dèanamh anailis air an dàta bho chlàran-ama sònraichte agus fiosrachadh co-cheangailte ri ùine co-cheangailte ris na beachdan, faodaidh luchd-saidheans sealladh fhaighinn air mar a chaidh na sgòthan stoirme sin a chruthachadh gu luath.

Tha Jupiter ainmeil airson an t-uamhas de sgòthan, ceòthan agus pàtrain gaoithe làidir a th’ ann. Tha luchd-saidheans a’ dèanamh a-mach gun tèid na gaothan àrd-astar seo tro atharrachaidhean mòra anns an ath dhà no ceithir bliadhna, a’ cur tuilleadh ri iom-fhillteachd àile an fhuamhaire gas.

Gu h-iomlan, tha na lorgaidhean as ùire a rinn Teileasgop James Webb a’ tilgeil solas air an daineamaigs agus na feachdan iongantach a tha ann am faireachdainn Jupiter. Bheir an t-eòlas ùr seo sinn nas fhaisge air a bhith a’ faighinn a-mach dìomhaireachdan an fhuamhaire gas tarraingeach seo.

stòran:

