An speuradair à Canada Jeremy Hansen ag ullachadh airson Misean Lunar

Thathas an dùil gun ruig an speuradair à Canada Jeremy Hansen clach-mhìle iongantach na chùrsa-beatha an ath thuiteam, agus e ag ullachadh airson a dhol air turas iongantach gus a’ ghealach a chuairteachadh. Tha am misean cudromach seo a’ tighinn às deidh bliadhnaichean de dhealas agus de thrèanadh, a’ toirt air Hansen a bhith na neach cliùiteach ann an raon sgrùdadh fànais.

Le dìoghras neo-sheasmhach airson àite bho làithean òige ann an Lunnainn, Ontario, thòisich aisling Hansen mu itealaich fànais an-toiseach ann an crìochan an taigh-craoibhe iriosal aige. Mar a bha e ag amharc air na reultan gu h-àrd agus a’ cnuasachadh mu dhìomhaireachd na cruinne-cè, is beag a bha fios aige gun toireadh ùidh òige aon latha e gu raointean fada a’ chosmos.

Nuair a chaidh faighneachd dha mun mhisean gealaich aige a bha ri thighinn, chuir Hansen an cèill measgachadh de thoileachas agus uamhas. “Tha an rùn seo a’ riochdachadh ceann-uidhe bliadhnaichean de dh’ obair chruaidh agus de dh’ ullachadh. Tha e na urram agus na urram dhomh a bhith mar phàirt den oidhirp eachdraidheil seo," thuirt e.

Tha siostam trèanaidh Hansen air a bhith cruaidh, a 'gabhail a-steach diofar thaobhan de dh'ullachadh speuradairean. Bho bhith a’ dol tro chleachdaidhean fallaineachd corporra teann gu bhith a’ faighinn eòlas air sgilean teicnigeach iom-fhillte, tha e gu cunbhalach air a phutadh chun chrìochan gus a bhith làn ullaichte airson na dùbhlain a tha romhpa.

Fhad ‘s a tha e a’ tòiseachadh air an turas inntinneach seo, tha Hansen an dòchas ginealaichean de luchd-dealasach fànais a bhrosnachadh san àm ri teachd. Tha a mhisean mar theisteanas air na cothroman gun chrìoch a tha a’ feitheamh air an fheadhainn a tha airson bruadar mòr a dhèanamh agus an dìoghras a leantainn gun stad.

