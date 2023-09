Bidh SLIM Moon Lander Iapan a’ cleachdadh Tiny Lunar Explorer

Ann an Iapan a chuir air bhog o chionn ghoirid air tìr gealach SLIM bha rannsachair gealaich sònraichte leis an t-ainm Lunar Excursion Vehicle 2 (LEV-2). Air a bhrosnachadh le dèideagan cloinne, tha LEV-2 na raon beag meatailt timcheall air meud ball teanas. Aon uair ‘s gu bheil e air a’ ghealach, dealaichidh e bhon uachdaran SLIM agus atharraichidh e an dà leth aige gus faighinn thairis air uachdar na gealaich. Is e SLIM, no Smart Lander for Investigating Moon, a’ chiad taisbeanadh laighe gealaich bog ann an Iapan agus chaidh a chuir air bhog còmhla ri saideal X-ray XRISM air bòrd rocaid H-2A.

Is e bàta-fànais teann a th’ ann an SLIM le tomhas nas lugha na 9 troighean tarsainn agus caithidh e na mìosan a tha romhainn a’ ruighinn orbit gealaich. Às deidh sin, nì e sgrùdadh air an làrach tighinn air tìr aige taobh a-staigh Crater Shioli na gealaich airson aon mhìos. Ma thèid a h-uile càil mar a bhathar an dùil, leigidh LEV-2 a-mach bhon uachdaran agus tòisichidh e air gluasad gus dealbhan a ghlacadh den làrach tighinn air tìr agus na tha timcheall air. Tha LEV-2 uidheamaichte le dà chamara agus stàball gus seòladh a chuideachadh, a’ tar-chuir dàta air ais chun Talamh tro LEV-1, probe eile an cois SLIM.

Bha dealbhadh LEV-2 na oidhirp cho-obrachail eadar HIRANO Daichi aig JAXA, neach-dèanamh dèideagan Tomy, luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Doshisha, agus Sony Group. Chaidh na meacanaigean atharrachadh cumadh a thathas a’ cleachdadh ann an dèideagan cloinne a chuir an gnìomh gus leigeil le LEV-2 gluasad gu h-èifeachdach. Le bhith a’ cleachdadh theicneòlasan dealbhaidh làidir is sàbhailte, chaidh an àireamh de phàirtean sa chàr a lughdachadh, ag àrdachadh cho earbsach sa tha e. A bharrachd air an sin, chuidich teicneòlasan lughdachadh lughdachadh agus lughdachadh cuideam le bhith a’ coinneachadh ri cuingealachaidhean meud itealaich air bòrd an SLIM lander.

Chan e a-mhàin gu bheil an roboball beag seo a’ frithealadh adhbhar saidheansail ach tha e cuideachd ag amas air clann a bhrosnachadh agus ùidh ann an saidheans a bhrosnachadh. Is e an dòchas gum faic clann an LEV-2 agus gum bi iad air am brosnachadh gus oidhirpean saidheansail a leantainn.

Mìneachaidhean:

- Carbad Cuairt Lunar 2 (LEV-2): Raon beag meatailt air a dhealbhadh gus a dhol thairis air uachdar na gealaich agus ìomhaighean a ghlacadh.

- SLIM: Geàrr-chunntas airson Smart Lander for Investigating Moon, bàta-fànais a chaidh a dhealbhadh airson a’ chiad laighe bog gealaich ann an Iapan.

- Regolith: An còmhdach de stuth sgaoilte a’ còmhdach creag chruaidh air uachdar na gealaich.

stòran:

- Artaigil tùsail: Iapan a’ cur air bhog SLIM moon lander, XRISM X-ray telescope air space doublehead (bhidio)

– HIRANO Daichi (JAXA)

– Tomaidh

- Oilthigh Doshisha

- Buidheann Sony