Tha Teileasgop Space Jamess Webb a’ nochdadh toraidhean iongantach mu ghalairean tràth

Tha Teileasgop Fànais James Webb air lorgaidhean ùr-nodha a dhèanamh mun chruinne-cè tràth, a’ toirt a-steach galaxies aibidh a bhith ann aig àm an latha cosmach. Tha na co-dhùnaidhean sin air dùbhlan a thoirt do theòiridhean roimhe ann an cosmology agus air luchd-saidheans fhàgail a’ sireadh mhìneachaidhean. Ach, is dòcha gu bheil sgrùdadh ùr a’ cleachdadh samhlaidhean coimpiutair sòlaimte air an dìomhaireachd seo fhuasgladh.

Tha an sgrùdadh a’ moladh gun do thachair cruthachadh rionnagan anns na galaxies tràth ann an spreadhaidhean seach aig astar cunbhalach. Ged is dòcha gu robh na galaxies sin an ìre mhath beag, tha coltas gu bheil iad a’ deàrrsadh gu soilleir mar thoradh air na spreadhaidhean dian sin de chruthachadh rionnagan. Faodaidh seo sealladh meallta a chruthachadh air tomad mòr, a’ leantainn gu mì-thuigse gu bheil na galaxies sin nas motha na tha iad dha-rìribh.

“Is urrainn do speuradairean tomhas tèarainte a dhèanamh air cho soilleir sa tha na galaxies tràth sin leis gu bheil photons (mìrean solais) rim faighinn gu dìreach agus cunntachail, ach tha e tòrr nas duilghe innse a bheil na galaxan sin fìor mhòr no mòr. Tha coltas gu bheil iad mòr oir thathas a’ faicinn gu bheil iad soilleir, ”mhìnich Guochao Sun, prìomh ùghdar an sgrùdaidh.

Tha co-dhùnaidhean Teileasgop Fànais James Webb air sealladh sònraichte a thoirt seachad air an latha chosmach agus air solas a thilgeil air eachdraidh thràth ar cruinne-cè. Tha comas aig na lorgaidhean sin ar tuigse mu thùs agus leasachadh galaxies ath-nuadhachadh.

