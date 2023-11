A’ sgrùdadh breith nan rionnagan: Seallaidhean ùra bho Theileasgop Fànais James Webb

Smaoinich air a bhith comasach air sùil a thoirt air an àm a dh’ fhalbh agus faicinn breith ar grèine fhèin, 4.6 billean bliadhna air ais. Taing dha Teileasgop Fànais James Webb (JWST), tha ìomhaigh iongantach againn a-nis a bheir sealladh dhuinn air an tachartas iongantach seo. Tha an ìomhaigh a’ glacadh rionnag ris an canar HH212, a tha suidhichte ann an reul-bhad Orion, a thathas a’ creidsinn a tha dìreach 50,000 bliadhna a dh’aois - aois coltach ris a’ Ghrian againn nuair a rugadh i.

Eu-coltach ri ìomhaighean àbhaisteach de rionnagan, tha deàrrsadh an protostar taobh a-staigh HH212 fhathast falaichte bhon t-sealladh. An àite sin, is e na chì sinn na jets pinc-dearg inntinneach a tha an rionnag a’ leigeil a-mach ann an taobh eile. Tha na jets sin deatamach airson cruthachadh an rionnag, ga chuideachadh gus a phròiseas breith a riaghladh. Mar a bhios an gas aig meadhan an rionnag a’ teannachadh agus a’ cuairteachadh, bidh na jets agus an às-sruthadh sin a’ toirt air falbh cus momentum ceàrnach, a’ cur casg air an rionnag itealaich bho chèile.

Tha dath pinc-dearg nan jets a’ nochdadh gu bheil haidridean moileciuil ann (H2), anns a bheil dà atom hydrogen ceangailte ri chèile. Bidh tonnan clisgeadh a’ dol tro na sruthan a-mach a’ toirt spionnadh don hydrogen moileciuil, ag adhbhrachadh gum bi iad a’ deàrrsadh gu soilleir aig tonnan fo-dhearg. Ghlac Camara Near Infrared (NIRCam) an JWST an ìomhaigh iongantach seo gu ìre mhòr aig tonn-tonn de 2.12 micron.

Le bhith a’ sgrùdadh an rionnag HH212 airson na trì deicheadan mu dheireadh, tha speuradairean air a bhith comasach air sùil a chumail air na h-atharrachaidhean aige thar ùine. Ach, le geur agus cugallachd an JWST, faodaidh luchd-saidheans a-nis sgrùdadh nas doimhne a dhèanamh air na pròiseasan toinnte air cùl cruthachadh rionnagan. Gu dearbh, tha beachdan an JWST air structaran eadhon nas co-chothromach a nochdadh, a ’toirt a-steach làthaireachd boghan a bharrachd anns na jets.

Is e an rud a tha a’ dèanamh an JWST dha-rìribh iongantach chan e a-mhàin a chomas ìomhaighean a ghlacadh le mionaideachd iongantach ach cuideachd an raon farsaing de speuran. Leigidh seo le luchd-rannsachaidh ìomhaighean dathach mionaideach fhaighinn de nithean mar HH212, a’ toirt sealladh dhuinn air na dòighean a tha a’ stiùireadh cruthachadh rionnagan. Le bhith a’ cumail sùil air na jets aig diofar thonnan, gheibh luchd-saidheans tuigse nas fheàrr air na pròiseasan fiosaigeach a tha a’ tachairt annta.

Chan eil teagamh nach biodh Seòras Herbig agus Guillermo Haro, na tùsairean a rinn sgrùdadh air nithean leithid HH212 anns na 1940n is 50n, air an iongnadh le comasan an JWST. Leis an teicneòlas adhartach agus an lorg dath farsaing aige, tha an teileasgop fànais ùr-nodha seo ag atharrachadh ar tuigse air cruthachadh rionnagan agus a’ fosgladh chrìochan ùra ann an raon speuradaireachd.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

Q: Dè a th’ ann an teileasgop fànais James Webb (JWST)?

F: Tha an JWST na cho-obrachadh eadar NASA, Buidheann Fànais na h-Eòrpa (ESA), agus Buidheann Fànais Chanada (CSA). Is e teileasgop fànais a th’ ann a chaidh a dhealbhadh gus an cruinne-cè a sgrùdadh anns an speactram infridhearg agus sgrùdadh a dhèanamh air cruthachadh agus mean-fhàs rionnagan, galaxies, agus siostaman planaid.

C: Dè an aois a tha HH212, an rionnag a tha a’ nochdadh ann an ìomhaigh JWST?

A: Thathas a’ meas gu bheil HH212 timcheall air 50,000 bliadhna a dh’aois, ga fhàgail na rionnag caran òg.

C: Carson nach fhaic sinn am protostar taobh a-staigh HH212?

A: Tha am protostar falaichte taobh a-staigh diosc dùmhail, snìomh de ghas is duslach, a tha a’ cur bacadh air amharc dìreach. An àite sin, chan urrainn dhuinn ach na jets a chuir an rionnag a-mach fhaicinn ann an dath pinc-dhearg.

C: Dè a th 'ann am boghan-bogha?

A: Tha boghaichean nan roinnean de ghas teann agus duslach a bhios a’ cruthachadh nuair a bhuaileas stuth nas luaithe le stuth nas slaodaiche. Ann an cùis HH212, tha na structaran sin an làthair anns na jets a bhios an rionnag a ’sgaoileadh.

C: Ciamar a tha an JWST gar cuideachadh a’ tuigsinn cruthachadh rionnagan?

A: Tha comasan ìomhaighean JWST a’ toirt seachad mion-fhiosrachadh nach fhacas a-riamh, a’ toirt cothrom do luchd-saidheans sgrùdadh a dhèanamh air na pròiseasan agus na structaran a tha an lùib cruthachadh rionnagan. Le bhith ag amharc air nithean mar HH212 aig diofar thonnan, gheibh luchd-rannsachaidh sealladh air na dòighean fiosaigeach a tha a’ stiùireadh breith agus mean-fhàs rionnagan.