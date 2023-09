A’ Tuigsinn Buaidh Rionnag air Amharcan Exoplanet: Seallaidhean bho TRAPPIST-1 b

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid air a dhèanamh le speuradairean a’ cleachdadh dàta bho Theileasgop Fànais James Webb (JWST) a’ tilgeil solas air a’ bhuaidh a bhios aig rionnag air amharc air exoplanets. B’ e fòcas an sgrùdaidh TRAPPIST-1 b, a’ phlanaid as fhaisge air an rionnag aice ann an siostam grèine TRAPPIST-1. Tha TRAPPIST-1 na rionnag a tha suidhichte 40 solas-bliadhna air falbh bhon Talamh, agus tha i air a cuairteachadh le seachd exoplanets meud na Talmhainn.

Sheall na beachdan gur dòcha nach eil àile aig TRAPPIST-1 b no gum faodadh moileciuilean trom leithid carbon dà-ogsaid a bhith san àile, ga dhèanamh duilich a lorg. Ach, chomharraich an sgrùdadh cuideachd buaidh chudromach an rionnag fhèin air na beachdan. Dhaingnich an sgioba gu bheil tuigse air buaidh an rionnag deatamach airson amharc san àm ri teachd air planaidean anns an raon còmhnaidh, leithid TRAPPIST-1 d, e, agus f.

Chaidh gnìomhachd stellar agus truailleadh a chomharrachadh mar phrìomh nithean ann a bhith a’ dearbhadh nàdar exoplanet. Tha truailleadh stellar a’ toirt iomradh air a’ bhuaidh a tha aig feartan an rionnag fhèin, leithid spotan agus faculae, air tomhas àile an exoplanet. Lorg an luchd-rannsachaidh fianais làidir de thruailleadh stellar ann an TRAPPIST-1 b agus planaidean eile san t-siostam. Faodaidh gnìomhachd an rionnag comharran meallta a chruthachadh, a dh’ fhaodadh leantainn gu mìneachaidhean ceàrr air àile an exoplanet.

Tha an sgrùdadh a’ daingneachadh cho cudromach sa tha e beachdachadh air truailleadh stellar nuair a thathar a’ dealbhadh bheachdan san àm ri teachd air a h-uile siostam exoplanetary, gu sònraichte an fheadhainn a tha stèidhichte air rionnagan troich dhearg mar TRAPPIST-1. Faodaidh na rionnagan sin ìrean àrda de ghnìomhachd a thaisbeanadh, a’ toirt a-steach spotan agus tachartasan lasraichean tric. Thug an luchd-rannsachaidh fa-near cuideachd an dùbhlan a bhith ann a bhith a’ modaladh thachartasan neo-fhaicsinneach leithid lasraichean rionnagach, a dh’ fhaodadh buaidh a thoirt air tomhasan solais a tha air am bacadh leis a’ phlanaid.

Ged is dòcha nach eil faireachdainn cudromach aig TRAPPIST-1 b, tha e fhathast na thagraiche inntinneach airson tuilleadh sgrùdaidh. Tha an siostam TRAPPIST-1 gu h-iomlan a’ tabhann dòchas airson àrainneachdan a dh’ fhaodadh fuireach a lorg taobh a-muigh ar siostam grèine. Leanaidh tuilleadh rannsachaidh agus amharc air adhart a’ fuasgladh dìomhaireachdan an t-siostam exoplanetary inntinneach seo.

