A h-uile dad a dh ’fheumas tu a bhith eòlach air teileasgop fànais James Webb

Tha Teileasgop Fànais James Webb (JWST) air reul-eòlas ath-nuadhachadh, a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air a’ chruinne-cè. Mar an teileasgop fànais as adhartaiche agus as cumhachdaiche, bidh an JWST a’ cleachdadh ionnstramaidean àrd-rèiteachaidh agus àrd-chugallachd gus coimhead air nithean celestial a’ cleachdadh reul-eòlas infridhearg.

Tha eachdraidh reul-eòlas fo-dhearg a’ dol air ais gu na 1830n nuair a lorg an reul-eòlaiche Gearmailteach-Breatannach Uilleam Herschel solas fo-dhearg. Chaidh na dealbhaidhean airson an JWST a leasachadh ann an 1996 mar neach-leantainn an Teileasgop Hubble Space (HST) gus faighinn thairis air na h-uireasbhaidhean optigeach aige.

Cho-obraich NASA, Buidheann Fànais na h-Eòrpa (ESA), agus Buidheann Fànais Chanada (CSA) ann a bhith a’ dealbhadh agus a’ cur air bhog an JWST. Chaidh an teileasgop a leasachadh aig Ionad Itealaich Space Goddard aig NASA, le Northrop Grumman na phrìomh chùmhnantaiche. Bidh Institiud Saidheans Teileasgop Fànais ag obrachadh an teileasgop.

Tha cleachdadh teileasgop fànais mar an JWST deatamach oir feumaidh teileasgopan air an talamh dèiligeadh ri eadar-theachd àile a dh’ fhaodadh ìomhaighean a dhùsgadh agus a thionndadh. Le bhith a’ cur an JWST san fhànais, faodaidh e na crìochan sin a sheachnadh agus beachdan nas soilleire agus nas mionaidiche a thoirt seachad.

Is e misean an JWST sgrùdadh a dhèanamh air diofar thaobhan de eachdraidh cosmach, bho bhith a’ cruthachadh a’ chruinne-cè anns na Linntean Dorcha gu cruinneachadh galaxies, breith reultan agus siostaman planaid, agus sgrùdadh air àileachdan planaid gus tuigse fhaighinn air tùs. beatha.

Chaidh an JWST a chuir air bhog air 25 Dùbhlachd, 2021, agus ràinig e puing Lagrange 2 (L2), suidheachadh a tha seasmhach le grabhataidh san fhànais, air 24 Faoilleach 2022. Tha an suidheachadh far a bheil e an-dràsta a’ toirt cothrom dha nithean fhaicinn air feadh an t-Siostam Solar agus nas fhaide air falbh.

Tha Teileasgop Fànais James Webb na chlach-mhìle chudromach nar oidhirp gus dìomhaireachdan na cruinne fhuasgladh agus ar tùsan a thuigsinn. Tha e a’ gealltainn lorgaidhean ùr-nodha a thoirt seachad agus ar n-eòlas air uinneanan celestial a leudachadh.

