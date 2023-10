Beachdan ùra air cò às a thàinig spreadhaidhean Gamma-Ray air am foillseachadh le Sgrùdadh NASA

Ann an sgrùdadh o chionn ghoirid a rinn NASA, tha sgioba de luchd-saidheans air lorg ùr-nodha a dhèanamh a thaobh cò às a thàinig spreadhaidhean gamma-ray (GRBn). Le bhith a’ cumail sùil air GRB air leth soilleir, ris an canar GRB 230307A, a’ cleachdadh diofar theileasgopan fànais is talmhainn, a’ gabhail a-steach Teileasgop Space James Webb aig NASA, Teileasgop Fànais Fermi Gamma-ray, agus Amharclann Neil Gehrels Swift, tha luchd-rannsachaidh air seallaidhean ùra fhaighinn air an iongantas iongantach. .

Rinn an sgrùdadh sgrùdadh air na thachair às deidh aonadh rionnag neutron, a bha mar thùs an spreadhaidh a bha an urra ris an spreadhadh gamma-ray. Tro na beachdan a rinn Teileasgop Fànais James Webb bho NASA, bha e comasach do luchd-saidheans faighinn a-mach gu robh an eileamaid cheimigeach tellurium anns na bha air fhàgail den spreadhadh. Tha an lorg seo a 'toirt seachad fiosrachadh deatamach mu cho-dhèanamh an kilonova a chaidh a chruthachadh aig àm aonadh rionnag neutron.

Chuir prìomh ùghdar an sgrùdaidh, Anndra Levan, cuideam air cho cudromach sa bha an Teileasgop Fànais Sheumais Webb ann a bhith ag adhartachadh ar tuigse mu bhith a’ cruthachadh eileamaidean anns a’ chruinne-cè. Le bhith a’ comharrachadh far an robh na rionnagan neutron a bha an sàs san aonadh, nochd an sgrùdadh gun robh iad a’ fuireach ann an galaxy shnìomhanach mu 120,000 solas-bliadhna air falbh bhon làrach aonaidh.

Ged a tha tachartasan kilonova mar thoradh air aonaidhean rionnag neutron tearc agus dùbhlanach ri fhaicinn, tha toraidhean an sgrùdaidh seo a’ tilgeil solas air nàdar agus feartan nan tachartasan sin. A bharrachd air an sin, tha an rannsachadh a’ toirt seachad fianais làidir gus taic a thoirt don bharail a th’ ann o chionn fhada gu bheil eileamaidean troma nas fhaide na iarann ​​air an cruthachadh tro cho-aonaidhean rionnag neutron.

Thug an oidhirp cho-obrachail seo anns an robh iomadh teileasgop an dà chuid san fhànais agus air an talamh cothrom do luchd-saidheans beairteas fiosrachaidh a chruinneachadh mu GRB 230307A. Tha co-dhùnaidhean an sgrùdaidh a’ soilleireachadh àite cruth-atharrachail teileasgopan mar an Teileasgop Fànais James Webb agus ionnstramaidean san àm ri teachd, leithid Teileasgop Fànais Ròmanach Nancy Grace, ann a bhith ag àrdachadh ar tuigse air a’ chruinne-cè, gu sònraichte le bhith a’ comasachadh sgrùdadh air tachartasan tearc leithid kilonovae agus na h-eileamaidean a th’ annta. toradh.

Ceistean Cumanta

C: Dè a th’ ann an spreadhadh gamma-ray?



F: Tha spreadhadh gamma-ray na spreadhadh fìor shunndach a bhios a’ sgaoileadh spreadhadh mòr de rèididheachd gamma-ray.

C: Dè a th 'ann an kilonova?



A: Is e kilonova an toradh spreadhaidh bho aonadh rionnag neutron, air a chomharrachadh le cinneasachadh eileamaidean troma.

C: Ciamar a chuir teileasgop fànais James Webb bho NASA ris an sgrùdadh?



F: Bha pàirt deatamach aig Teileasgop Fànais James Webb aig NASA ann a bhith a’ lorg làthaireachd tellurium, eileamaid, anns na tha air fhàgail den spreadhadh aonadh rionnag neutron, a’ toirt sealladh dhuinn air co-dhèanamh an kilonova.

C: Dè an fhianais a thug an sgrùdadh seachad airson eileamaidean trom a chruthachadh taobh a-muigh iarann?



F: Thug an sgrùdadh fianais làidir seachad gu bheil co-aonaidhean rionnag neutron nan stòran comasach airson eileamaidean trom a chruthachadh taobh a-muigh iarann.

C: Dè cho fada air falbh a bha an galaxy shnìomhanach far an robh na rionnagan neutron a bha an sàs san aonadh a’ fuireach?



F: Bha na rionnagan neutron suidhichte mu 120,000 solas-bliadhna air falbh bhon làrach aonaidh ann an galaxy shnìomhanach.

