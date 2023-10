Bidh teileasgop fànais James Webb bho NASA a’ nochdadh sruth jet ùr air crios-meadhain Jupiter

By

Tha Teileasgop Fànais James Webb (JWST) chan e a-mhàin air ìomhaighean iongantach den chruinne-cè againn a thoirt seachad ach tha e cuideachd air seallaidhean ùra a thoirt dhuinn air an t-siostam grèine againn fhèin. A bharrachd air a bhith a’ glacadh ìomhaighean iongantach de na nàbaidhean planaid againn, tha an JWST air sruth jet aig astar luath a lorg o chionn ghoirid air Jupiter, planaid a bha sinn a’ smaoineachadh a bha fios againn gu math.

Sheall na h-ìomhaighean a ghlac an JWST an-uiridh sruth jet air Jupiter a tha còrr air 3,000 mìle de leud agus a bhios a’ siubhal aig astar timcheall air 320 msu. Chuir an lorg ùr seo iongnadh air luchd-rannsachaidh, a’ nochdadh gu bheil mòran ri ionnsachadh fhathast mu sgòthan is gaothan Jupiter.

Dh'fhaodadh làthaireachd an t-sruth jet seo, a tha na shuidhe os cionn crios-meadhain Jupiter, fiosrachadh luachmhor a thoirt seachad mu àile bhuaireasach a 'phlanaid. Le bhith a’ dèanamh anailis air na h-ìomhaighean agus a’ cumail sùil air feartan cuairteachadh luath na planaid, tha luchd-saidheans an dòchas tuigse nas soilleire fhaighinn air pàtrain sìde iom-fhillte an fhuamhaire gas seo.

Thèid na beachdan aig JWST air àile Jupiter a choimeas ri dàta bhon Teileasgop Hubble Space gus tuigse nas coileanta fhaighinn air siostaman sìde na planaid. Cuidichidh an coimeas seo le luchd-saidheans faighinn a-mach mar a bhios astar gaoithe ag atharrachadh le àirde agus a’ gineadh rùsgan gaoithe, a tha nan caisead de astar gaoithe thar astaran goirid.

Le bhith a’ sgrùdadh an t-sruth jet agus stoirmean eile san roinn, tha luchd-rannsachaidh den bheachd gun urrainn dhaibh bun-loidhne a chruthachadh airson beachdan san àm ri teachd agus gum faodadh iad ro-innse mar a dh’ atharraicheas an sruth jet anns na bliadhnaichean ri teachd.

Tha an lorg seo a’ soilleireachadh cumhachd an JWST chan ann a-mhàin a bhith a’ sgrùdadh phàirtean fad às den chruinne-cè againn ach cuideachd gus iongantasan ùra fhoillseachadh nar nàbaidheachd cosmach fhèin.

stòran:

- Bidh teileasgop fànais James Webb bho NASA a’ lorg a ’chiad fhianais gualain air Icy Moon Europa le NASA / JPL-Caltech - air fhoillseachadh air Space.com air 1 Dàmhair, 22

- Teileasgop fànais James Webb bho NASA a’ nochdadh sruth jet aig astar luath ann an sòn crios-meadhain Jupiter le ESA / STScI - air fhoillseachadh air SciTechDaily air 21 Dàmhair, 2022