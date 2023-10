JuMBOs: Rudan càraid neònach air an lorg san fhànais

Tha Teileasgop Fànais James Webb air lorg inntinneach a dhèanamh anns an Orion Nebula - 42 paidhir de stuthan dà-chànanach Jupiter ris an canar JuMBO. Tha na nithean sin ro bheag airson a bhith nan rionnagan, ach tha iad ann an càraidean agus chan eil coltas gur e planaidean meallta a th’ annta. Tha luchd-saidheans fo imcheist mar a chruthaich iad agus carson a tha iad a’ leantainn orra a’ cuairteachadh a chèile. Tha an luchd-rannsachaidh a’ moladh gum faodadh inneal cruthachaidh ùr, neo-aithnichte a bhith cunntachail airson an cruthachadh, ged a tha feum air tuilleadh sgrùdaidh.

Chaidh na JuMBOs a lorg a’ gluasad tron ​​​​Orion Nebula, sgìre a tha a’ cruthachadh rionnagan a tha timcheall air 1,344 bliadhna aotrom air falbh bhon Talamh. Bha beachdan roimhe bho theileasgopan stèidhichte air an talamh a’ nochdadh gu robh nithean dìomhair anns an sgòth gas, a’ leantainn gu beachdan leanmhainn le Teileasgop fànais James Webb, a dhearbh gu robh iad ann.

Sheall mion-sgrùdadh air na stuthan sònraichte sin gur e fuamhairean gas a th’ annta, timcheall air millean bliadhna a dh’aois agus le teòthachd timcheall air 1,300 ceum Fahrenheit (700 ceum Celsius). Air a dhèanamh suas sa mhòr-chuid de charbon aon-ogsaid, meatan, agus smùid, bidh na JuMBOs a’ glacadh speuradairean air sgàth an nàdar càraideach. Gu h-àbhaisteach, bheir rionnagan milleanan de bhliadhnaichean gus a thighinn air adhart bho bhith a’ tuiteam às a chèile duslach is sgòthan gas, mu dheireadh a’ cruthachadh orbs plasma mòra. Rè a 'phròiseas seo, thèid diosgan de stuthan a tha air fhàgail a chruthachadh, a dh' fhaodadh uaireannan a bhith air an sgaradh ro-làimh agus a 'toirt gu buil dàrna rionnag, a' cruthachadh siostam dà-chànanach.

Tha e na dhùbhlan do luchd-saidheans gu bheil na stuthan càraid sin, gach fear le tomad faisg air sin Jupiter. A rèir na tuigse a th’ ann an-dràsta, thathar an dùil gun tèid nithean fo thrì tomadan Jupiter a bhreith ceangailte ri rionnag, ga dhèanamh duilich mìneachadh mar a chaidh na nithean sin a-steach do dhàimh dàna. Dh’ fhaodadh na JuMBOs a bhith air an cuir a-mach planaidean, ach chan eil e soilleir ciamar a chaidh aca air an orbit binary aca a chumail suas às deidh dhaibh a bhith air an cur a-mach às an t-siostam grèine tùsail aca. Is e comas eile a th’ ann gu bheil iad a’ riochdachadh roinn ùr de rionnagan a dh’ fhàillig, ach tha dìomhaireachd am meud beag fhathast a’ leantainn.

Ann an geàrr-chunntas, tha lorg JuMBOs anns an Orion Nebula air speuradairean fhàgail fo imcheist. Fhad ‘s a tha iad a’ lorg mìneachadh, tha luchd-saidheans a ’beachdachadh air comasachd inneal cruthachaidh ùr no measgachadh de theòiridhean a tha ann mu thràth. Tha feum air tuilleadh sgrùdaidh agus ath-sgrùdadh cho-aoisean gus solas a thilgeil air na stuthan càraid dìomhair sin a’ gluasad tron ​​​​fhànais.

stòran:

- Is dòcha gu bheil mìneachadh mu dheireadh air beachdan teileasgop Sheumais Webb air galaxies ‘do-dhèanta’ aig toiseach na h-ùine

- [Artaigil stòr]