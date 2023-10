A’ lorg Jupiter: Teileasgop Seumas Webb a’ nochdadh Ìomhaighean iongantach den Fhuamhaire Gas

Tha teileasgop fànais James Webb bho NASA a’ leantainn air adhart a’ cur iongnadh air luchd-saidheans leis na chaidh a lorg, an turas seo a’ toirt seachad ìomhaighean tarraingeach de dh’ àile Jupiter. A’ cleachdadh an t-sealladh iongantach aige, tha an Teileasgop Webb air feartan nach fhacas a-riamh fhoillseachadh a chuir iongnadh air a’ choimhearsnachd shaidheansail.

Is e aon lorg ùr-nodha a rinn Teileasgop James Webb glacadh ìomhaighean a’ sealltainn sruthan jet aig astar luath a tha a’ tomhas còrr air 4800 cilemeatair de leud aig crios-meadhain Jupiter. Bheir na h-ìomhaighean sin sealladh ùr do luchd-saidheans air gnàth-shìde agus daineamaigs an fhuamhaire gas. Chuir Ricardo Hueso bho Oilthigh Dùthaich nam Basgach ann am Bilbao, san Spàinn, an iongnadh aige an cèill, ag ràdh, “Tha na bha sinn a-riamh air fhaicinn mar lochan doilleir ann an àile Jupiter a-nis a’ nochdadh mar fheartan crùbach as urrainn dhuinn sùil a chumail orra còmhla ri cuairteachadh luath na planaid. ”

A’ cleachdadh na h-ionnstramaidean NIRCam aige, thog an Teileasgop Webb ìomhaighean de Jupiter gach 10 uair thairis air latha iomlan Jupiter san Iuchar 2022. Thug na h-ìomhaighean sin, a chaidh an togail ann an ceithir sìoltachain eadar-dhealaichte a bha comasach air atharrachaidhean beaga ann am feartan aig diofar àirdean a lorg, cothrom do luchd-rannsachaidh àile Jupiter a sgrùdadh ann an nas mionaidiche. A bharrachd air an sin, chaidh an teileasgop a-steach do na sreathan as àirde den àile, suidhichte 25-50 cilemeatair os cionn mullaichean sgòthan na planaid. Chaidh astar an t-sruth jet a chaidh fhaicinn a thomhas gu bhith timcheall air 515 cilemeatair san uair, nas luaithe na doineann Roinn 5 air an Talamh.

Tha Teileasgop Fànais James Webb, an teileasgop fànais as motha agus as cumhachdaiche a chaidh a thogail a-riamh, na phàirt de Amharclann Mòr NASA. Is e a phrìomh adhbhar solas a ghlacadh agus a chuimseachadh, a’ toirt cothrom do luchd-saidheans co-aoisean nas fhaide air ais ann an tìm na bha a-riamh roimhe. Suidhichte aig puing L2 Lagrange, 1.5 millean cilemeatair air falbh bhon Talamh, tha an Teileasgop Webb a ’toirt seachad sealladh sònraichte airson a bhith a’ sgrùdadh nithean celestial agus uinneanan.

Tha na h-ìomhaighean tarraingeach seo de Jupiter air an cruinneachadh le Teileasgop James Webb, còmhla ri comas an teileasgop a bhith faicinn ann an solas fo-dhearg agus a cho-obrachadh leis an Teileasgop Hubble Space, air leigeil le luchd-saidheans sruth jet Jupiter a lorg agus a lorg airson a’ chiad uair. Tha na lorgan sin a’ tabhann tuigse nas doimhne air daineamaigs àile an fhuamhaire gas agus a’ cur ri ar n-eòlas nas fharsainge air a’ chruinne-cè.

stòran:

- NASA: Teileasgop fànais James Webb: https://www.nasa.gov/mission_pages/webb/overview/index.html