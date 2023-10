A’ lorg sruth jet aig astar luath ann an Atmosphere Jupiter: Beachdan bho Theileasgop Fànais James Webb

Tha Teileasgop Fànais James Webb (JWST), air a ruith le NASA, air lorg ùr-nodha a dhèanamh taobh a-staigh àile Jupiter. A’ cleachdadh a chamara faisg air fo-dhearg (NIRCam), ghlac an JWST ìomhaighean a nochd iongantas nach robh fios roimhe: sruth jet aig astar luath a’ leudachadh còrr air 3,000 mìle de leud os cionn na prìomh shreathan sgòthan faisg air crios-meadhain Jupiter. Tha an lorg seo a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air daineamaigs àile bhuaireasach Jupiter agus a’ taisbeanadh comasan iongantach teileasgop Webb ann a bhith a’ sgrùdadh feartan àile mar sin.

Chaidh beachdan JWST air Jupiter a dhèanamh mar phàirt den phrògram Saidheans Sgaoileadh Tràth, le fòcas air dealbhan a ghlacadh aig amannan 10 uairean, co-ionann ri aon latha Jupiter. Le bhith a’ cleachdadh sìoltachain sònraichte, bha e comasach don teileasgop atharrachaidhean ann am feartan beaga àile a chomharrachadh aig diofar àirdean taobh a-staigh àile Jupiter.

Eu-coltach ri miseanan roimhe a rinn sgrùdadh gu sònraichte air sreathan nas ìsle agus nas doimhne de àile Jupiter, tha an JWST a ’seasamh a-mach le bhith a’ dol nas doimhne a-steach don speactram faisg air fo-dhearg. Leigidh seo leis sgrùdadh a dhèanamh air na sreathan àirde de dh'àile Jupiter, mu 15-30 mìle os cionn còmhdach neòil a' phlanaid. Anns na h-ìomhaighean a tha faisg air infridhearg, tha na h-ionadan àrd-ìre a tha mar as trice a’ nochdadh mar blur neo-shoilleir a-nis a’ nochdadh mion-fhiosrachadh nas mionaidiche, gu sònraichte timcheall air a’ chrios-meadhain.

Bidh an t-sruth jet a chaidh ainmeachadh às ùr air rèisean Jupiter aig astar iongantach timcheall air 320 mìle san uair, dà uair nas luaithe na astar gaoithe seasmhach aig doineann Roinn 5 air an Talamh. Suidhichte mu 25 mìle os cionn sreathan sgòthan Jupiter, taobh a-staigh an stratosphere ìosal, tha an t-sruth jet àrd-astar seo na chuspair sgrùdaidh inntinneach.

Gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air an eadar-dhealachadh ann an astar gaoithe le àirde agus làthaireachd rùsgan gaoithe, rinn an sgioba rannsachaidh coimeas eadar na pàtrain gaoithe a chunnaic an JWST aig àirdean nas àirde ris an fheadhainn a lorg Teileasgop Hubble Space aig sreathan nas doimhne de dh’ àile Jupiter. Thug an coimeas seo cothrom dhaibh sùil a chumail air leasachadh stoirmean agus tuigse fhaighinn air structar trì-thaobhach sgòthan stoirme.

Le bhith a’ cothlamadh rùn sònraichte agus craoladh tonn-tonn farsaing an JWST le beachdan deatamach bhon Teileasgop Hubble Space, bha e comasach don sgioba rannsachaidh na feartan sgòthan beaga a chomharrachadh agus a lorg a bha nan comharran airson an t-sruth jet àrd-astar. Bha na beachdan sin cuideachd a’ toirt seachad co-theacsa luachmhor airson tuigse fhaighinn air faireachdainn crios-meadhain Jupiter agus na stoirmean convective a bha a’ tachairt gu neo-eisimeileach bhon t-sruth jet.

Gus tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air feartan an t-sruth jet, tha an sgioba rannsachaidh an dùil beachdan a bharrachd a dhèanamh a’ cleachdadh Teileasgop Fànais James Webb. Tha an sgrùdadh leantainneach seo ag amas air faighinn a-mach a bheil astar agus àirde an t-sruth-uisge a’ dol tro atharrachadh sam bith thar ùine.

