Beachdan ùra air cruthachadh rionnagan: A’ sgrùdadh Galaxy M83 le teileasgop fànais James Webb

Tha bòidhchead mòr an galaxy M83 a’ nochdadh mar a tha Teileasgop Fànais James Webb (JWST) ùr-nodha NASA a’ nochdadh sealladh iongantach de shnìomhanach. Le bhith a’ faighinn buannachd às an Ionnsramaid Meadhan-Infridhearg (MIRI), bidh an lann-amhairc fànais seo a’ glacadh ìomhaigh iongantach de NGC 5236, ris an canar cuideachd M83. Suidhichte timcheall air 15 millean bliadhna aotrom air falbh, tha an M83 na galaxy shnìomhanach toirmisgte a tha air beairteas eòlais a thoirt do speuradairean a tha airson dìomhaireachdan cruthachadh rionnagan fhuasgladh.

Is e an rud a tha a’ fàgail MIRI teileasgop fànais James Webb na ghoireas luachmhor anns a’ cheist seo an comas a bhith a’ coimhead air a’ chruinne-cè a’ cleachdadh tonnan fo-dhearg. Tha an cùirtear seo de sholas neo-fhaicsinneach, le tonnan eadar 5,000 agus 28,000 nanometers, a’ leigeil le speuradairean uinneanan a lorg a dh’ fhaodadh nach eil rim faicinn ann an seallaidhean optigeach traidiseanta. An coimeas ri sin, chan eil solas faicsinneach ach a’ dol bho 380 gu 750 nanometers, a’ cuingealachadh ar sealladh den chosmos.

Anns an ìomhaigh tarraingeach seo, tha roinnean gorm beòthail aig meadhan an M83 a’ comharrachadh cruinneachaidhean dùmhail de rionnagan, fhad ‘s a tha tendrils buidhe soilleir a’ leudachadh a-mach, a’ taisbeanadh sgoiltean-àraich stellar far am bi rionnagan ùra a’ nochdadh. A bharrachd air an sin, tha frasan de roinnean comharra orains-dearg pailt ann an hydrocarbons aromatic polycyclic - seòrsa de todhar stèidhichte air gualain a tha tonnan MIRI sònraichte airson a chomharrachadh.

Tha an sgrùdadh air M83 agus na pròiseasan cruthachaidh rionnagan aige a’ co-thaobhadh ri prògram Feedback in Emerging Extragalactic Star Clusters (FEAST). Le bhith a’ cleachdadh MIRI gus sgrùdadh a dhèanamh air M83, tha speuradairean ag amas air an ceangal toinnte eadar cruthachadh rionnagan agus fios air ais taobh a-staigh galaxies a thuigsinn. Tha fios air ais stellar a’ toirt iomradh air cur às do stuth agus lùth mar a bhios rionnagan a’ fàs. Le bhith a’ fuasgladh a’ cheangail eadar na pròiseasan sin, faodaidh luchd-saidheans na modailean aca ùrachadh agus lèirsinn nas doimhne fhaighinn air breith is fàs rionnagan.

Tha prògram FEAST Teileasgop Fànais James Webb a’ toirt a-steach amharc air sia galaxies eadar-mheasgte, leis an M83 mar aon de na prìomh chinn-uidhe airson an oidhirp speurail seo. Roimhe sin, stiùir an iomairt ùr-nodha seo an JWST a dh’ ionnsaigh sgrùdadh a dhèanamh air M51, galaxy eile aig a bheil sanasan luachmhor a thaobh cruthachadh rionnagan.

FAQ:

Q: Dè a th’ ann an teileasgop fànais James Webb?

F: Tha Teileasgop Fànais James Webb na ionad-amhairc fànais rèabhlaideach a chuir NASA air bhog le comas sgrùdadh a dhèanamh air a’ chruinne-cè a ’cleachdadh teicneòlasan infridhearg adhartach.

Q: Dè a th 'ann an M83?

A: Tha M83, ris an canar cuideachd NGC 5236, na galaxy shnìomhanach toirmisgte a tha timcheall air 15 millean bliadhna aotrom air falbh bhon Talamh.

C: Dè an adhbhar a tha aig prògram FEAST?

F: Tha am prògram Fios air ais ann an Cruinneachaidhean Rionnag Extragalactic a tha a’ tighinn am bàrr (FEAST) ag amas air sgrùdadh a dhèanamh air a’ cheangal eadar cruthachadh rionnagan agus fios air ais ann an galaxies.

C: Dè a th’ ann an hydrocarbons aromatic polycyclic?

A: Tha hydrocarbons aromatic polycyclic nan todhar stèidhichte air carbon a lorgar san fhànais a lorgar a’ cleachdadh na tonnan fo-dhearg a choimhead MIRI.