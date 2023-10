Eileamaid a chaidh a lorg às ùr a chaidh a lorg às deidh Tubaist Cosmic

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a’ cleachdadh Teileasgop Space James Webb NASA (JWST) air nochdadh gu bheil tellurium ann, rud a tha gu math tearc air an Talamh, às deidh tubaist eadar dà bhuidheann tiugh stellar a bha timcheall air 1 billean bliadhna aotrom air falbh. Tha an lorg ùr-nodha seo a’ toirt sealladh luachmhor air pròiseas cruthachadh eileamaidean anns a’ chruinne-cè.

Air a stiùireadh le Anndra Levan bho Oilthigh Radboud san Òlaind, tha an sgrùdadh a’ sealltainn cho cudromach sa tha an JWST ann a bhith a’ lìonadh beàrnan ar tuigse a thaobh cò às a thàinig eileamaidean ceimigeach. Tha Levan ag ràdh gu bheil e comasach sgrùdadh a dhèanamh air na pìosan a tha a dhìth mar thoradh air comasan adhartach teileasgop Webb.

Tha luchd-saidheans den bheachd gu robh na rionnagan neutron a chunnaic an JWST uaireigin nan rionnagan mòra àbhaisteach a bha ann an galaxy mus deach iad còmhla. Nuair a ràinig aon de na rionnagan sin deireadh a beatha agus a spreadh mar supernova, chaidh a chuir a-mach às a galaxy agus shiubhail e 120,000 solas-bliadhna air falbh. Lean an dàrna rionnag an deise, ach dh’ fhan an dà bhuidheann ceangailte gu trom-inntinneach eadhon às deidh dhaibh a bhith air an cur a-mach às an galaxy dachaigh aca.

Thachair an cothlamadh den dà rionnag neutron ann an aon eintiteas ceudan de mhilleanan de bhliadhnaichean às deidh sin, leis an tachartas iongantach seo a’ gabhail àite air 7 Màrt am-bliadhna. Air aithneachadh mar kilonova, chruthaich an aonachadh cosmach spreadhadh gamma-ray (GRB) a chaidh fhaicinn airson 200 diog a bha a’ briseadh sìos. Bha e comasach lorg tellurium anns an sprùilleach timcheall air an aonachadh le beachdan an JWST, còmhla ri oidhirpean lann-amhairc fànais Fermi agus Amharclann Neil Gehrels Swift.

Tha an lorg reul-eòlais ùr seo a’ neartachadh ar tuigse mu bhith a’ cruthachadh eileamaidean troma agus a’ fosgladh chothroman inntinneach airson lorgan san àm ri teachd. Mar a thuirt Ben Gompertz, àrd-ollamh aig Oilthigh Birmingham san RA, tha Teileasgop Fànais James Webb mu thràth air a dhol thairis air na bha dùil agus tha comas aige eileamaidean eadhon nas truime a lorg, ag atharrachadh ar n-eòlas air a’ chruinne-cè.

FAQ:

Q: Dè a th’ ann an teileasgop fànais James Webb?

F: Tha Teileasgop Fànais James Webb na lann-amhairc fànais cumhachdach air a ruith le NASA.

C: Carson a tha tellurium air a mheas tearc air an Talamh?

F: Tha Tellurium gu math tearc air an Talamh oir tha e air a lorg sa mhòr-chuid an co-bhonn ri òr, copar, agus mèinnirean eile.

C: Dè a th 'ann an kilonova?

A: Is e tachartas speurail a th’ ann an kilonova a bhios a’ tachairt nuair a bhuaileas dà rionnag neutron, agus mar thoradh air sin bidh tòrr lùth air a leigeil ma sgaoil agus cruthachadh eileamaidean troma.

Stòr: [NASA] (https://www.nasa.gov/)