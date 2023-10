Teileasgop Seumas Webb a’ faighinn a-mach Nanocrystals Quartz air Exoplanet fad às

Tha Teileasgop Fànais James Webb, inneal deatamach airson sgrùdadh fànais le NASA, air lorg iongantach a dhèanamh ann an sgòthan àrd-àirde an exoplanet WASP-17 b, a tha suidhichte mu 1300 solas-bliadhna air falbh bhon Talamh. Airson a’ chiad uair, chaidh mìrean silica (SiO2), gu sònraichte nanocrystals quartz, a lorg ann an àile exoplanet. Bidh an t-sealladh adhartach seo a’ tilgeadh solas air co-dhèanamh agus feartan bhuidhnean celestial fad às.

Tha WASP-17 b na exoplanet teth coltach ri Jupiter le tomad timcheall air seachd uiread nas motha na Jupiter. Tha an àile aige sa mhòr-chuid air a dhèanamh suas de hydrogen agus helium, coltach ri Jupiter. Bha pàirt deatamach aig Ionnsramaid Meadhan-Infridhearg Teileasgop James Webb (MIRI) ann a bhith a’ glacadh ìomhaighean den exoplanet agus a’ comasachadh an rannsachaidh ùr-nodha seo. Nochd mion-sgrùdadh MIRI gu robh gualain dà-ogsaid ann, ceò uisge, agus, gu h-iongantach, ainm-sgrìobhte sònraichte de chriostalan èiteag fìor-ghlan.

Tha criostal quartz, air a dhèanamh suas de silica, na phàirt cumanta de gach buidheann creagach celestial ann an siostam na grèine. Ach, is e seo a’ chiad uair a chaidh nanocristals quartz fhaicinn ann an àile exoplanet. Tha structar prìosain sia-thaobhach biorach aig na criostalan, le gach criostal a’ tomhas 10 nanometers ann am meud.

Fhad ‘s a bha luchd-rannsachaidh an dùil an toiseach lorg fhaighinn air magnesium silicates, tha an lorg seo a’ nochdadh na h-ìrean tràtha de chruthachadh gràin silicate air WASP-17 b. Thathas an dùil gun leasaich na gràinean silicate sin tuilleadh agus is dòcha gun cruthaich iad gràinean silicate nas motha a lorgar ann an exoplanets nas fhuaire agus troich dhonn.

Tha an sealladh iongantach seo le Teileasgop James Webb a’ fosgladh slighean ùra airson sgrùdadh a dhèanamh air co-dhèanamh agus cruthachadh phlanaidean agus nithean celestial anns a’ chruinne-cè againn. Tha luchd-saidheans an dùil gun toir tuilleadh mion-sgrùdadh air exoplanets fad às sealladh luachmhor air mean-fhàs siostaman planaid agus a dhoimhneachadh ar tuigse air eachdraidh na cruinne.

Stòran: NASA, Litrichean Iris Astrophysical, Space.com