Bidh Jaffa Cakes a’ liostadh Bonnie Tyler gus dìomhaireachd an Lunar Eclipse fhuasgladh

Tha an seinneadair Cuimreach Bonnie Tyler, a tha ainmeil airson an òrain ainmeil aice “Total Eclipse of the Heart”, air tighinn còmhla ri Jaffa Cakes le McVitie gus solas a chuir air iongantas tarraingeach eclipse na gealaich. Chaidh an sanas suaicheanta “total eclipse” bho 1999 ath-bheothachadh, an turas seo le Tyler agus i a’ stiùireadh ginealach ùr de luchd-amhairc tron ​​​​eòlas draoidheil.

Anns an t-sanas thùsail, bidh tidsear sgoile a’ cleachdadh Jaffa Cake gus diofar ìrean na gealaich a mhìneachadh don chlas aice. A-nis, le Bonnie Tyler air bòrd, tha an sanas a’ toirt sealladh ùr air an turas foghlaim seo. Le bhith a’ toirt a-steach a ceangal ri cùisean co-cheangailte ri eclipse, tha Tyler an dòchas tuigse fhaighinn air speur na h-oidhche do dhaoine air feadh na RA a dhoimhneachadh.

Ged a tha an rùn gus am poball oideachadh mun saidheans air cùl iongantas na gealaich ri mholadh, tha e a’ togail na ceist: A bheil Jaffa Cakes dha-rìribh air an seòrsachadh mar bhriosgaidean no cèicean? Tha an deasbad leantainneach seo air dragh a chuir air luchd-cleachdaidh airson bhliadhnaichean.

FAQ:

C: Dè a th’ ann an eclipse gealaich?

F: Bidh eclipse gealaich a’ tachairt nuair a thig an Talamh eadar a’ Ghrian agus a’ Ghealach, ag adhbhrachadh gum bi a’ Ghealach falaichte ann an dubhar na Talmhainn.

C: Ciamar a tha an sanas a’ cleachdadh ceangal Bonnie Tyler ri cùisean co-cheangailte ri eclipse?

F: Anns an t-sanas tha Tyler a’ bruidhinn air an saidheans air cùl eclipses gealaich, a’ cleachdadh a cliù agus a ceangal ri “Total Eclipse of the Heart” gus luchd-amhairc a ghlacadh.

C: A bheil seòrsachadh Jaffa Cakes mar bhriosgaidean neo cèicean cudromach?

F: Tha an seòrsachadh air a bhith na adhbhar connspaid agus feòrachas do luchd-cleachdaidh, a’ leantainn gu deasbadan leantainneach mu nàdar Jaffa Cakes.

C: Càite am faic mi an sanas ùr?

F: Faodaidh tu coimhead air an t-sanas ùr anns a bheil Bonnie Tyler agus iomairt eclipse gealaich Jaffa Cakes air [làrach-lìn oifigeil McVitie] (https://www.mcvities.co.uk/).