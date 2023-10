Sgrùdadh Ùr ag amas air lorg agus lughdachadh sprùilleach fànais timcheall na gealaich

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid air a dhèanamh le Oilthigh Purdue a’ feuchainn ri bhith a’ modaladh agus a’ cumail sùil air sprùilleach fànais timcheall na gealaich gus ro-innleachdan lasachaidh a leasachadh. Leis an àrdachadh ann an cur air bhog armachd, malairteach agus saidheansail, a bharrachd air a’ chosgais nas ìsle airson cur air bhog cubesat rideshare, tha sgudal fànais a’ fàs na dhragh a tha a’ sìor fhàs ann an orbit ìosal na Talmhainn agus orbit na gealaich.

Tha an sgrùdadh, air a stiùireadh le Carolin Frueh, a’ moladh “geoimeatraidh ceithir-bodhaig” a chleachdadh gus mean-fhàs orbits thar ùine a mhodaladh agus maoin tracadh a riarachadh gu prìomh raointean faisg air a’ ghealach. An-dràsta, chan eil ach beagan sgrùdaidh agus fiosrachaidh mu nithean sprùilleach ann an àite cis-lunar, an sgìre eadar an Talamh agus a’ ghealach. Tha an dìth fiosrachaidh seo na dhùbhlan do mhiseanan gealaich san àm ri teachd a thaobh lorg agus seachnadh sprùilleach.

Tha tachartasan o chionn ghoirid air cuideam a chuir air cho trang sa tha timcheall na gealaich. Sheall tubaist àrdachadh rocaid gealaich air taobh thall na gealaich tràth ann an 2022 gu robh feum air lorg agus sgrùdadh nas fheàrr air nithean fànais. A bharrachd air an sin, chaidh Lunar Reconnaissance Orbiter NASA fhaicinn o chionn ghoirid leis an ionnstramaid ShadowCam aig Korea Pathfinder Lunar Orbiter aig àm pas faisg.

Tha Frueh a’ mìneachadh gu bheil geoimeatraidh ceithir-chorp a’ fàs buntainneach nuair a thathar a’ beachdachadh air buaidhean trom-inntinneach na Talmhainn, na gealaich agus na grèine. Bidh an eadar-obrachadh eadar na buidhnean sin a’ toirt buaidh air orbitan nithean ann an àite cis-lunar. Tha obair Frueh a’ toirt a-steach a bhith a’ cleachdadh lùban aotrom gus tachartasan brisidh saideal a ro-innse agus a’ luachadh roghainnean sgrùdaidh electro-optigeach airson an rìoghachd cis-lunar.

Gu h-iomlan, mar a bhios a’ ghealach agus an àite cis-lunar a’ fàs nas trainge anns na bliadhnaichean ri teachd le miseanan gealaich agus gnìomhan eile, tha e deatamach gun tèid sprùilleach fànais a lorg agus a lasachadh gus dèanamh cinnteach à sàbhailteachd agus soirbheachas nan miseanan sin.

