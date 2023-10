An comas a th’ aig Spin Waves agus Superconductors ann an Coimpiutaireachd Quantum agus Teicneòlas Lùth-èifeachdach

Tha luchd-saidheans aig Oilthigh Teicneòlais Delft air adhartas mòr a dhèanamh san rannsachadh aca le bhith a’ cumail smachd air agus a’ làimhseachadh tonnan snìomh a’ cleachdadh superconductors. Tha comas mòr aig tonnan snìomh, a tha nan tonnan tar-chuir fiosrachaidh a lorgar ann an stuthan magnetach, an àite electronics traidiseanta. Tha an lorg seo a’ fosgladh chothroman airson leasachadh teicneòlas fiosrachaidh lùth-èifeachdach agus ceangal phàirtean ann an coimpiutairean cuantamach.

Bidh tonnan snìomh a’ cruthachadh raon magnetach, agus nuair a thèid iad còmhla ri superconductor, bidh iad a’ gineadh supercurrent. Le bhith a’ cleachdadh electrode superconducting mar sgàthan, bha e comasach don luchd-rannsachaidh na tonnan snìomh a dhèanamh nas slaodaiche agus a làimhseachadh nas èifeachdaiche. Gu inntinneach, dh’ atharraich tonn-tonn nan tonnan snìomh gu mòr fhad ‘s a bha iad a’ dol seachad fon electrode superconducting, a ’ceadachadh smachd mionaideach air na tonnan le bhith ag atharrachadh teòthachd an dealan.

Chleachd an sgioba còmhdach tana magnetach ris an canar yttrium iron garnet (YIG) mar an stuth bunaiteach, air a leantainn le electrode superconducting agus electrod a bharrachd gus na tonnan snìomh a bhrosnachadh. Le bhith a’ fuarachadh an electrod gu teòthachd gu math ìosal leig e leis a dhol a-steach do staid superconducting, a’ leantainn gu bhith a’ faicinn tonnan snìomh nas slaodaiche. Bidh an lorg seo a’ tilgeil solas ùr air feartan superconductors agus a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor airson rannsachadh san àm ri teachd.

Chleachd an deuchainn teicneòlas mothachaidh sònraichte a chleachd dealanan daoimean gus raointean magnetach nan tonnan snìomh a thomhas, a’ ceadachadh ìomhaighean agus mion-sgrùdadh. Tha comas aig an teicneòlas seo diofar raointean atharrachadh, coltach ri mar a bheir sganair MRI seachad ìomhaighean a-staigh de chorp an duine.

Ann an raon teicneòlas tonn-snìomh, tha tòrr obrach ri dhèanamh fhathast. Gus coimpiutairean lùth-èifeachdach a chruthachadh a 'cleachdadh an teicneòlais seo, feumar cuairtean beaga a tha comasach air àireamhachadh a dhèanamh. Ach, tha an lorg a rinn sgioba Oilthigh Delft a’ fosgladh saoghal de chothroman. Bidh electrodan superconducting a’ fuasgladh na slighe airson a bhith a’ cruthachadh chuairtean tonn-snìomh ùr agus lùth-èifeachdach.

Tha an cothlamadh de thonnan snìomh agus superconductors cuideachd a’ cumail gealladh airson dealbhadh innealan a bheir a-mach glè bheag de theas is tonnan fuaim. Is e dìreach toiseach tòiseachaidh a th’ ann an tagraidhean leithid sìoltachain tricead spintronics, resonators, transistors, agus luchd-ceangail eadar qubits ann an coimpiutairean cuantamach.

Gu h-iomlan, tha comas aig an adhartas seo ann a bhith a’ cumail smachd air agus a’ làimhseachadh tonnan snìomh a’ cleachdadh superconductors raointean coimpiutaireachd cuantamach agus teicneòlas lùth-èifeachdach ath-nuadhachadh.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

Dè a th’ ann an tonnan snìomh?

Is e tonnan tar-chuir fiosrachaidh a lorgar ann an stuthan magnetach a th’ ann an tonnan snìomh. Tha comas aca an àite electronics traidiseanta air sgàth an comas fiosrachadh a chuir a-mach le nas lugha de chaitheamh lùtha.

Dè cho cudromach sa tha cleachdadh superconductors ann a bhith a’ cumail smachd air tonnan snìomh?

Leigidh superconductors smachd èifeachdach agus làimhseachadh tonnan snìomh. Le bhith a’ cleachdadh electrode superconducting mar sgàthan, faodar astar agus gluasad tonnan snìomh a làimhseachadh nas fhasa, a’ fosgladh chothroman airson diofar thagraidhean leithid coimpiutaireachd cuantamach agus teicneòlas lùth-èifeachdach.

Ciamar a thug an luchd-rannsachaidh smachd air tonnan snìomh a’ cleachdadh superconductors?

Chleachd an luchd-rannsachaidh electrode superconducting gus an raon magnetach a thàinig gu buil le tonnan snìomh a nochdadh. Le bhith ag atharrachadh teòthachd an electrod, bha e comasach dhaibh smachd mionaideach a chumail air tonn-tonn agus meud nan tonnan snìomh, a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air feartan superconductors.

Dè an teicneòlas mothachaidh a chaidh a chleachdadh gus tonnan-snìomh a thomhas?

Chleachd an luchd-rannsachaidh teicneòlas mothachaidh sònraichte a chleachd dealanan daoimean gus raointean magnetach nan tonnan snìomh a thomhas. Leig an teicneòlas seo leinn ìomhaighean agus mion-sgrùdadh air na tonnan-snìomh, ag àrdachadh ar tuigse air an giùlan agus an cleachdadh.

Dè na cothroman a th’ ann airson tonnan-snìomh agus superconductors san àm ri teachd?

Tha comas aig measgachadh de thonnan-snìomh agus superconductors airson diofar thagraidhean, a’ gabhail a-steach leasachadh choimpiutairean lùth-èifeachdach, sìoltachain tricead, resonators, transistors, agus luchd-ceangail ann an coimpiutairean cuantamach. A bharrachd air an sin, tha e a’ toirt cothrom innealan a dhealbhadh a bheir a-mach glè bheag de theas is tonnan fuaim, a’ leantainn gu adhartasan ann an teicneòlas agus rannsachadh.