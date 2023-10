Eadar-nàiseanta Thoir sùil air Oidhche na gealaich: Comharrachadh Saidheans Lunar agus Rannsachadh

Is e tachartas bliadhnail a th’ ann an International Observe the Moon Night a bheir cuireadh do dhaoine bho air feadh an t-saoghail tighinn còmhla agus urram a thoirt don nàbaidh speurail as fhaisge oirnn, a’ ghealach. Tha an tachartas seo, mar as trice air a chumail san t-Sultain no san Dàmhair anns a’ chiad ràithe den ghealach, ag amas air mothachadh a thogail mu mhiseanan saidheans gealaich agus sgrùdaidh NASA agus aig an aon àm a’ brosnachadh dhaoine fa-leth gus barrachd ionnsachadh mun saideal nàdarra againn.

Is e aon de na dòighean as sìmplidh pàirt a ghabhail ann an International Observe the Moon Night le bhith a’ ceumadh a-muigh agus a’ coimhead na gealaich gu dìreach. Leis a’ ghealach faisg air leth-shoillseachadh anns a’ chiad ràithe aice, chithear mòran fheartan faicsinneach air uachdar na gealaich, còmhla ri àite coinneachaidh inntinneach latha gealaich agus oidhche gealaich ris an canar an neach-crìochnachaidh.

A bharrachd air beachdan pearsanta, tha NASA air liosta de thachartasan a chuir ri chèile a tha a’ tachairt air feadh an t-saoghail gus daoine a tha dèidheil air gealach a chuideachadh a’ ceangal agus a’ dol an sàs ann an gnìomhan co-cheangailte ris a’ ghealach. Le bhith a’ sgrùdadh stèidhichte air àite, faodaidh daoine tachartasan a lorg faisg orra agus pàirt a ghabhail anns a’ chomharrachadh.

Tha a 'ghealach air a bhith inntinneach dha daonnachd a-riamh, mar a' bhuidheann reul-eòlais as fhaisge air an Talamh. Bidh e a 'cuairteachadh ar planaid aig astar cuibheasach de 238,860 mìle (382,500 cilemeatair) agus tha 1.2% de mhais na Talmhainn ann. Ged nach eil e ach aon cheathramh meud na Talmhainn a thaobh trast-thomhas, tha a bhuaidh air ar tuigse air a’ chruinne-cè gun tomhas.

Ma tha ùidh agad ann a bhith a 'coimhead air a' ghealach aig International Observe the Moon Night (no oidhche sam bith eile), smaoinich air a bhith a 'cleachdadh teileasgopan no prosbaig gus sùil nas mionaidiche fhaighinn. Faodaidh goireasan leithid treòrachadh air na teileasgopan agus prosbaig as fheàrr airson amharc gealach do chuideachadh le bhith a’ taghadh an uidheamachd cheart.

Dhaibhsan a tha airson bòidhchead na gealaich a ghlacadh tro bhith a’ togail dhealbhan, faodaidh stiùireadh air mar a thogas tu a’ ghealach, a bharrachd air molaidhean airson camarathan agus lionsan a tha freagarrach airson speuradaireachd, a bhith cuideachail. Na bi leisg na h-ìomhaighean gealach iongantach agad a cho-roinn le luchd-leughaidh Space.com le bhith gan cur a-steach [post-d fo dhìon].

Tha Oidhche Eadar-nàiseanta Thoir sùil air a’ Ghealach na chothrom do dhaoine de gach aois is cùl-raon tighinn còmhla agus luach a chuir air iongantasan na gealaich. Ge bith co-dhiù a roghnaicheas tu pàirt a ghabhail a-muigh, aig an taigh no air-loidhne, bheir an tachartas cothrom dhuinn ar tuigse air saidheans gealaich a dhoimhneachadh fhad ‘s a bhios tu a’ cruthachadh cheanglaichean pearsanta le companach celestial na Talmhainn.

