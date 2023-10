Tha Ben Lamm ag amas air creutairean a tha à bith a thoirt beò air ais

Tha Ben Lamm, co-stèidheadair Colossal Biosciences, air amas a shuidheachadh gus gnèithean a chaidh à bith a thoirt beò air ais taobh a-staigh nan còig bliadhna a tha romhainn. Tha Lamm agus an sgioba aige, ann an co-obrachadh le eòlaiche ginteil Harvard Seòras Church, a’ cur fòcas air na h-oidhirpean aca air creutairean a tha a’ dol à bith leithid am mamoth clòimhe, an tìgear Tasmanian, agus an t-eun dodo.

Tha pròiseas aiseirigh beathach a chaidh à bith a’ ciallachadh a bhith a’ deasachadh an DNA den bheatha as fhaisge air an dàimh ri genoma an ainmhidh a chaidh à bith. Airson mamoth clòimhe, tha seo a 'ciallachadh a bhith a' cleachdadh DNA an ailbhean Àisianach, ris a bheil sùbh-craoibhe dlùth cheangailte. Le bhith a’ dèanamh deasachaidhean cuimsichte air genoma an ailbhein, tha an sgioba an dòchas embryo a chruthachadh a dh’fhaodar a thoirt gu teirm ann am màthair ionaid beò, agus mar thoradh air an sin rugadh a’ chiad bheathach a chaidh à bith.

Is e an amas mu dheireadh na beathaichean sin a chaidh à bith a leigeil ma sgaoil gu na h-àrainnean nàdarra aca, a’ cur ri ath-nuadhachadh eag-shiostaman agus a dh’ fhaodadh atharrachadh clìomaid a lasachadh. Tha buaidh mhòr aig gnèithean clach-chlach, mar am mamoth clòimhe, air an àrainneachd agus faodaidh an toirt air ais buaidh mhath a thoirt air na h-eag-shiostaman aca.

Ged a tha am beachd air beathaichean a chaidh à bith a thoirt air ais beò a bhith connspaideach, tha mòran de luchd-saidheans den bheachd gum faodadh buannachdan mòra a bhith ann, leithid ath-nuadhachadh eag-shiostaman agus a bhith a’ lughdachadh atharrachadh clìomaid. Mar thoradh air ath-thilleadh madaidhean-allaidh gu Pàirc Nàiseanta Yellowstone, mar eisimpleir, thàinig atharrachaidhean mòra air an t-sealladh-tìre agus thug e deagh bhuaidh air bleith na h-ùire.

Ach, tha cùisean beusach ann airson aire a thoirt. Gu h-eachdraidheil tha daoine air brath a ghabhail air mamothan agus a shealg, eadhon mìltean de bhliadhnaichean às deidh dhaibh a dhol à bith. Tha cuid ag argamaid, leis cho èiginneach sa tha èiginn na gnàth-shìde, gum faodar eadhon pròiseactan àrd-amasach le glè bheag de choltas soirbheachais a dhearbhadh.

stòran:

- An Leac: “An neach-tionnsgain Ben Lamm air beathaichean a chaidh à bith a thoirt beò air ais”

- Getty Images

Mìneachaidhean:

- A’ dol à bith: Am pròiseas gus gnè a chaidh à bith a thoirt beò air ais tro innleadaireachd ginteil agus teicneòlasan adhartach.

- Genome: An seata iomlan de ghinean no stuth ginteil a tha an làthair ann an cealla no fàs-bheairt.

- Prìomh ghnè: Gnè aig a bheil buaidh neo-chothromach air an àrainneachd agus aig a bheil pàirt chudromach ann a bhith a’ cumail suas structar agus gnìomh eag-shiostam.

- Eag-shiostam: Coimhearsnachd de fhàs-bheairtean beò còmhla ris an àrainneachd chorporra aca, ag eadar-obrachadh mar shiostam.

- Aiseirigh: Gus rudeigin a tha marbh no a chaidh à bith a thoirt air ais beò no ath-bheothachadh.