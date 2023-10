Seachdain Fànais na Cruinne 2023 Comharraidhean anns na h-Innseachan: A’ Sgrùdadh Fànais agus Tionnsgalachd

Tha Buidheann Sgrùdaidh Fànais Innseanach (ISRO) gu bhith a’ cumail grunn thachartasan gus Seachdain Fànais na Cruinne (WSW) 2023 a chomharrachadh ann am prìomh-bhaile na stàite. Tha WSW, a tha air a chomharrachadh air feadh an t-saoghail eadar 4 Dàmhair agus 10 gach bliadhna, a’ comharrachadh foillseachadh Sputnik, a’ chiad saideal fuadain, agus buileachadh Cùmhnant an fhànais a-muigh. 'S e 'Space and Entrepreneurship' cuspair na bliadhna-sa airson WSW.

Gus oileanaich agus am poball a thoirt an sàs ann an gnìomhan co-cheangailte ri àite, tha Ionad Fànais Vikram Sarabhai (VSSC), an Ionad Siostaman Gluasad Liquid (LPSC), agus Aonad Siostaman Inertial ISRO (IISU) air tighinn còmhla gus tachartasan WSW a chuir air dòigh anns na h-Innseachan. Is e aon de na prìomh thachartasan ceisteachan eadar-sgoile uile-Kerala air a’ chuspair ‘Space’, leis a’ chuairt tòiseachaidh a’ gabhail àite air-loidhne air 30 Sultain agus na cuairtean mu dheireadh gan cumail aig an VSSC air 7 Dàmhair.

Tha ruighinn a-mach poblach na phrìomh phàirt den chomharrachadh, agus chaidh grunn ghnìomhan a phlanadh. Thèid Prògram Eòlas Saoranaich a chuir air dòigh air 7 Dàmhair, gu sònraichte dha luchd-còmhnaidh Kerala nas sine na 55. Bidh cothrom aig com-pàirtichean foillseachadh rocaid fuaimneach fhaicinn, tadhal air an taigh-tasgaidh fànais, agus eadar-obrachadh le luchd-saidheans ISRO.

A bharrachd air an sin, thèid Taigh Fosgailte a chuir air dòigh airson oileanaich agus am poball gus saoghal saidheans fànais a sgrùdadh. Thèid rocaidean fuaim clas Rohini a chuir air bhog air gach cuid Dàmhair 6 agus 7 aig 11.45m Bheir seo cothrom do luchd-frithealaidh cumhachd nan rocaidean sin fhaicinn faisg air làimh.

A bharrachd air an sin, bidh luchd-saidheans ISRO a’ lìbhrigeadh òraidean air grunn chuspairean stèidhichte air àite tron ​​​​chomharrachadh fad seachdain. Tha an obair-raoin seo ag amas air coimhearsnachd nan oileanach a bhrosnachadh agus oideachadh.

Ann an co-bhonn ris an t-subhachas, thèid bùth-obrach aon-latha air ‘Space and Entrepreneurship’ a stiùireadh leis an VSSC, LPSC, IISU, agus Institiud Saidheans agus Teicneòlais Fànais Innseanach (IIST). Bidh a’ bhùth-obrach a’ toirt a-steach òraidean le cuireadh bho eòlaichean bho ISRO, Ionad Brosnachaidh is Ùghdarrachaidh Fànais Nàiseanta nan Innseachan (IN-SPACe), Pàirc Fànais Kerala, agus companaidhean tòiseachaidh soirbheachail.

Tha comharrachadh Seachdain Fànais na Cruinne 2023 anns na h-Innseachan a’ gealltainn a bhith na sgrùdadh inntinneach air àite agus tionnsgalachd. Le raon de ghnìomhachd ag amas air oileanaich, am poball, agus eadhon luchd-tionnsgain adhartach, tha an tachartas seo ag amas air ùidh agus conaltradh a bhrosnachadh ann an raon saidheans fànais.

stòran:

- Seachdain Fànais na Cruinne: https://www.worldspaceweek.org/

- Buidheann Rannsachaidh Fànais Innseanach (ISRO): https://www.isro.gov.in/

- Ionad Fànais Vikram Sarabhai (VSSC): https://www.vssc.gov.in/

- Ionad Siostaman Gluasad Liquid (LPSC): http://www.lpsc.gov.in/

- Aonad Siostaman Inertial ISRO (IISU): http://www.iisu.isac.gov.in/

- Institiud Innseanach airson Saidheans agus Teicneòlas Fànais (IIST): https://www.iist.ac.in/