Na h-Innseachan gu soirbheachail a’ cur air bhog bàta-fànais Aditya-L1 gus sgrùdadh a dhèanamh air a’ ghrèin

Air 2 Sultain, chuir Buidheann Sgrùdaidh Fànais nan Innseachan (ISRO) an soitheach-fànais Aditya-L1 air bhog, a’ comharrachadh a’ chiad turas amharc-grèine grèine anns na h-Innseachan. Thòisich an soitheach-fànais air a turas 110-latha gu Lagrange Point-1 den t-siostam Sun-Earth às deidh gluasad soirbheachail tar-chuir Rubha Lagrangean. Bhrùth an gluasad seo an soitheach a-mach à orbit na Talmhainn agus air slighe gu puing L1 Sun-Earth.

Tha Puingean Lagrange, mar a tha iad air am mìneachadh le NASA, nan àiteachan anns an fhànais far a bheil feachdan grabhataidh siostam dà-chorp mar a’ Ghrian agus an Talamh a’ toirt a-mach roinnean tarraingeach is ath-bhualadh. Faodaidh bàta-fànais na puingean sin a chleachdadh mar “àiteachan pàircidh” gus fuireach ann an suidheachadh stèidhichte le glè bheag de chaitheamh connaidh.

Thèid an soitheach-fànais Aditya-L1 a chuir ann an orbit halo timcheall air L1, a tha timcheall air 1.5 millean km bhon Talamh, a ’dèanamh suas dìreach 1% den astar eadar an Talamh agus a’ Ghrian. Nì an suidheachadh ro-innleachdail seo cinnteach gum bi amharc gun bhriseadh air a’ Ghrian, a’ leigeil le luchd-saidheans na h-Innseachan seallaidhean ùra fhaighinn mu mheadhan siostam na grèine againn.

Tha gluasad soirbheachail ISRO gu buidhnean celestial eile no àiteachan san fhànais air an eòlas ann an sgrùdadh fànais a nochdadh. Tha am misean seo a’ leantainn turasan soirbheachail ISRO chun na grèine agus na gealaich.

Bidh an soitheach-fànais Aditya-L1 a’ caitheamh co-dhiù na còig bliadhna ri teachd a’ sgrùdadh diofar thaobhan den Ghrian bhon orbit timcheall air L1. Cuiridh an rannsachadh sònraichte seo ri ar tuigse air a’ Ghrian agus a’ bhuaidh a tha aice air an Talamh. Tha am misean a’ riochdachadh clach-mhìle chudromach airson oidhirpean sgrùdadh fànais na h-Innseachan agus a’ fosgladh dhorsan airson tuilleadh adhartais saidheansail.

Gu h-iomlan, tha cur air bhog soirbheachail agus gluasad slighe an t-soitheach-fànais Aditya-L1 a’ comharrachadh euchd cudromach dha buidheann fànais na h-Innseachan, ISRO. Leigidh am misean seo le luchd-saidheans Innseanach dàta luachmhor a chruinneachadh mun Ghrian agus ar tuigse mu mheadhan ar siostam grèine a dhoimhneachadh.

