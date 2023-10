ISRO gus Deuchainn casg-adhair a dhèanamh airson siostam teicheadh ​​​​criutha Gaganyaan

Tha ISRO, Buidheann Sgrùdaidh Fànais Innseanach, an dùil deuchainn casg-adhair a dhèanamh air siostam teicheadh ​​​​criutha airson a’ phrògram itealaich fànais daonna Gaganyaan. Thèid an deuchainn a dhèanamh ro dheireadh an Dàmhair a’ cleachdadh carbad deuchainn a chaidh a leasachadh gu sònraichte airson an adhbhair seo. Thuirt Stiùiriche Ionad Fànais Vikram Sarabhai, S Unnikrishnan Nair, gu bheil ullachadh a ’dol air adhart, leis a h-uile siostam carbaid mu thràth aig Sriharikota, prìomh phort-fànais na h-Innseachan. Tha an co-chruinneachadh deireannach a’ dol air adhart, agus tha an sgioba ag ullachadh airson an cur air bhog.

Thathas den bheachd gur e siostam teiche na criutha am pàirt as cudromaiche de mhisean Gaganyaan. Bidh an cur air bhog carbad deuchainn a tha ri thighinn, TV-D1, a’ comharrachadh a’ chiad de cheithir miseanan casg-gineamhainn a tha san amharc airson a’ phrògram. Thèid a leantainn le misean TV-D2 agus a’ chiad mhisean gun sgioba de Gaganyaan (LVM3-G1). Thathas cuideachd a’ dealbhadh tuilleadh mhiseanan carbaid deuchainn agus misean le uallach pàighidh robotach. Bidh am misean criutha stèidhichte air builean nam miseanan deuchainn soirbheachail sin.

Is e rocaid gluasad aon-ìre a th’ anns a’ charbad deuchainn a chaidh a dhealbhadh gus coileanadh siostam teicheadh ​​​​na criutha a dhearbhadh aig diofar àireamhan èiginneach Mach. Ach, thuirt Nair gum faodar a chleachdadh airson adhbharan eile, leithid turasachd fànais. Ruigidh an carbad suidheachaidhean transonic, a’ dol thairis air Mach àireamh a h-aon agus a’ ruighinn àirde timcheall air 12 km. Thèid an siostam teicheadh ​​​​a chuir an gnìomh, a’ gluasad a’ charbaid gu timcheall air 20 km, agus aig an àm sin thèid am modal criutha a leigeil ma sgaoil.

Tha am Modal Criutha ann an Gaganyaan na àite còmhnaidh le àrainneachd coltach ris an Talamh don sgioba. Tha e air a dhèanamh suas de structar meatailteach fo chuideam agus structar taobh a-muigh gun bhrùthadh le siostam dìon teirmeach. Tha e na dhachaigh do eadar-aghaidh criutha, siostaman taic beatha, avionics, agus siostaman luasgaidh. Tha pròiseact Gaganyaan ag amas air comas na h-Innseachan a shealltainn gus sgioba de dhà no trì buill a chuir gu orbit cruinn timcheall air 400 km timcheall na Talmhainn airson misean a mhaireas latha no trì. Tillidh an sgioba an uairsin gu sàbhailte chun Talamh le bhith a’ tighinn air tìr ann an àite ainmichte ann an uisgeachan mara nan Innseachan. Thèid misean Gaganyaan a chuir air bhog a’ cleachdadh an LVM3 Ìre Daonna (HLVM3), rèiteachadh den rocaid LVM3 a chaidh atharrachadh gu sònraichte gus coinneachadh ri riatanasan rangachadh daonna.

Stòr: PTI