Tha Vikram Lander na h-Innseachan agus Pragyan Rover fhathast ann am modh cadail

Tha Lander Vikram na h-Innseachan agus rover Pragyan, pàirt de mhisean Chandrayaan-3, fhathast ann am modh cadail aig puing Shiv Shakti air uachdar na gealaich, leis nach eil Buidheann Sgrùdaidh Fànais nan Innseachan (ISRO) air comharran sam bith fhaighinn bhuapa bho oidhche na gealaich. criochnaich. Dà sheachdain air ais, chaidh an dà chuid an lander agus an rover a chuir ann am modh cadail, le dòchas gum biodh iad a’ dùsgadh gu fèin-ghluasadach mar a dh ’èirich a’ ghrian air puing Shiv Shakti.

Tha am modh cadail na staid cumhachd ìosal a leigeas leis an lander agus an rover lùth a ghleidheadh ​​​​agus a bhith beò leis an teòthachd uamhasach fuar a bhios ann air oidhche na gealaich. Bidh e cuideachd a’ cuideachadh le bhith a’ dìon an electronics agus na h-ionnstramaidean air bòrd bho mhilleadh a dh’ fhaodadh a bhith ann. Chaidh an co-dhùnadh an soitheach-fànais a chuir ann am modh cadail gus dèanamh cinnteach gum mair iad beò agus fad-beatha.

Ach, tha gainnead chomharran bhon lander agus rover às deidh oidhche na gealaich air draghan a thogail am measg luchd-saidheans ISRO. Ged a thathar an dùil gum bi am modh cadail fèin-ghluasadach agus gum bu chòir gum biodh an soitheach-fànais air dùsgadh mar a bhathar an dùil, tha e comasach gun do chuir cuid de dhuilgheadasan teicnigeach stad air seo.

Thog ceann-suidhe ISRO S Somanath na buannachdan agus na dùbhlain a tha an lùib a bhith a’ dùsgadh an lander agus an rover. Mhìnich e gun leigeadh dùsgadh an soitheach-fànais leotha na deuchainnean saidheansail agus an cruinneachadh dàta aca ath-thòiseachadh. Ach, is e pròiseas iom-fhillte a th’ ann a tha a’ toirt a-steach a bhith a’ stèidheachadh conaltradh leis a’ bhàta-fànais, a’ cumail sùil air a shlàinte, agus a’ dèanamh cinnteach gu bheil na siostaman uile ag obair mar bu chòir.

Tha luchd-saidheans ISRO a’ leantainn orra ag obair gus conaltradh a stèidheachadh leis an lander agus an rover. Tha iad dòchasach gun dùisg an Vikram lander agus Pragyan rover a dh’ aithghearr agus gun tòisich iad air am misean air uachdar na gealaich.

