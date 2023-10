Sgìre Metropolitan Cathair New York a’ dol fodha, ag àrdachadh cunnart bho thuiltean

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a rinn luchd-saidheans bho Saotharlann Jet Propulsion NASA agus Oilthigh Rutgers air nochdadh gu bheil sgìre metropolitan City New York a’ dol fodha gu slaodach, a tha na chunnart nas motha bho thuiltean. Thairis air seachd bliadhna, bho 2016 gu 2023, lorg an luchd-rannsachaidh gu bheil an roinn a’ dol fodha aig ìre chuibheasach de 0.06 òirleach gach bliadhna. Chleachd an sgrùdadh radar fosglaidh synthetach interferometric gus gluasad dìreach an fhearainn a thomhas agus sgrùdadh a dhèanamh air cumadh-tìre an fhearainn.

Thug an luchd-saidheans fa-near gun deach mòran den dol fodha a chaidh fhaicinn ann an ceàrnaidhean far an deach an talamh atharrachadh, leithid tro bhith a’ faighinn air ais fearann ​​agus a’ togail lìonadh-fearainn. Tha na h-atharrachaidhean sin air an talamh fo thogalaichean às deidh sin a dhèanamh nas fhasa agus nas teann, agus mar thoradh air sin bidh barrachd a’ dol fodha. Chomharraich an sgrùdadh Stadium Arthur Ashe, a chaidh a thogail air làrach-fearainn ann an sgìre Flushing na Banrigh, mar an ìre as luaithe a chaidh fodha le 0.18 òirleach sa bhliadhna. An coimeas ri sin, tha sgìre Woodside ann an Queens gu dearbh ag èirigh aig ìre 0.27 òirleach gach bliadhna.

Taobh a-muigh Cathair New York, chaidh coimhearsnachdan Newark, Kearny, agus Harrison ann an New Jersey a lorg cuideachd a’ dol fodha, ged nach tug an sgrùdadh seachad ìrean sònraichte de dhol fodha airson na h-àiteachan sin. A bharrachd air an sin, tha Port-adhair LaGuardia, a tha ri taobh Bàgh Flushing ann an Queens, a’ dol fodha aig timcheall air 0.15 òirleach sa bhliadhna. Tha an dol fodha seo na adhbhar dragh leis gu bheil am port-adhair ann am meadhan ùrachadh $8 billean gus dèiligeadh ri cùisean a tha ann mu thràth agus gus tuiltean a lughdachadh.

Dhaingnich an luchd-rannsachaidh gu bheil an dol fodha na chunnart don sgìre metropolitan, gu sònraichte leis gu bheil ìrean na mara ag èirigh. Tha ìre na mara aig The Battery, pàirce ann am Manhattan, air a bhith ag èirigh aig ìre 0.12 òirleach sa bhliadhna bho na 1900n. Anns na bliadhnachan mu dheireadh, tha an ìre air a dhol suas gu 0.17 òirleach gach bliadhna. Le àrdachadh leantainneach ann an ìre na mara, tha stoirmean co-cheangailte ri droch shìde, leithid Superstorm Sandy ann an 2012, air fàs nas millteach. Tha an dol fodha seo, còmhla ri cunnart nas motha bho thuiltean, a’ soilleireachadh an fheum air ro-innleachdan lasachaidh ann an sgìrean cladaich ann am Baile New York.

Fhad ‘s a tha an sgrùdadh a’ toirt draghan, tha e cuideachd a’ toirt seachad toraidhean adhartach. Chaidh a lorg gu robh nàbachdan East Williamsburg ann am Brooklyn agus Woodside ann an Queens ag èirigh. Thug luchd-saidheans buaidh air an àrdachadh ann an Williamsburg an Ear mar thoradh air drèanadh ola bho Newton Creek, a tha a’ sruthadh a-steach don Abhainn an Ear eadar Queens agus Brooklyn. Ach, gu h-iomlan, tha an sgrùdadh a’ nochdadh gu bheil mòran phàirtean de bhaile New York, a’ toirt a-steach Manhattan nas ìsle, Brooklyn, Queens, agus an t-Eilean Fada, a’ fulang subsadaidh agus a’ cur ri cunnartan tuiltean san àm ri teachd.

