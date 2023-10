A’ cheist airson neart is aotromachd: bidh luchd-saidheans a’ cruthachadh supermaterial a’ cothlamadh DNA agus glainne

Tha luchd-saidheans air adhartas mòr a dhèanamh ann an saidheans stuthan le bhith a’ cothlamadh neart DNA le purrachd glainne, a’ leantainn gu supermaterial a tha còig tursan nas aotroime agus ceithir tursan nas làidire na stàilinn. Thathas ag ainmeachadh an stuth ùr seo, a chaidh a chruthachadh le luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Connecticut, Oilthigh Columbia, agus Brookhaven National Lab, mar an stuth “as làidire as aithnichte” airson a dhlùths.

Tha an dùbhlan a bhith a’ lorg stuth anns a bheil an dà chuid neart agus aotromachd air a bhith duilich a-riamh. Ach, tha an sgioba de luchd-rannsachaidh seo air sealltainn nach eil an dà fheart seo a’ toirmeasg a chèile. Air a bhrosnachadh le armachd Iron Man, bha an luchd-saidheans a 'feuchainn ri stuth a chruthachadh a tha aotrom gu leòr airson itealaich ach cuideachd làidir gu leòr gus seasamh an aghaidh ionnsaighean nàmhaid.

Is e an dìomhair air cùl an t-supermaterial seo a bhith a’ cleachdadh neart gnèitheach glainne. Ged a dh’ fhaodadh glainne a bhith cugallach anns a’ chruth àbhaisteach aige, faodaidh e seasamh ri cuideaman mòra nuair a tha e na staid fhìor-ghlan, gun smal. Le bhith a’ cleachdadh mìrean glainne meud nano a tha nas aotroime na a’ mhòr-chuid de mheatailtean is ceirmeag, bidh structaran a tha air an dèanamh leis a’ ghlainne phrìseil seo a’ fàs cumhachdach agus aotrom.

Gus na gràinean glainne a chumadh gu frèam 3D, thionndaidh an luchd-rannsachaidh gu DNA mar sgafaid. Chruthaich iad frèam DNA fèin-chruinneachadh a bhios ag obair mar chnàmhan air a bheil còmhdach glainne air a chuir an sàs. Tha an cothromachadh fìnealta seo eadar an sgafall DNA agus an còmhdach glainne a’ leantainn gu stuth a tha làidir ach aotrom, a’ coileanadh neartan agus dùmhlachdan nach fhacas a-riamh.

Ged a tha feum air barrachd rannsachaidh mus gabh an teicneòlas seo a chleachdadh, tha an luchd-rannsachaidh mu thràth an dùil stuthan eadhon nas làidire a chruthachadh le bhith a’ toirt a-steach ceirmeag carbide no ag atharrachadh structar DNA. Tha na cothroman airson an teicneòlas seo fìor mhòr, agus dh’ fhaodadh eadhon leantainn gu leasachadh armachd bodhaig coltach ri deise Iron Man.

Chaidh co-dhùnaidhean an sgrùdaidh seo fhoillseachadh anns an iris Cell Reports Physical Science.

