Samhlaidhean an Ath-bheothachaidh: A’ tilgeil solas air cruthachadh galaxies

Tha fiosaig aig Oilthigh Mhaigh Nuad air seata ùr-nodha de shamhlaidhean coimpiutair fhoillseachadh ris an canar samhlaidhean an Ath-bheothachaidh, a’ tabhann seallaidhean ùra air cruthachadh galaxies anns a’ chruinne-cè tràth. Tha na samhlaidhean sin, a tha co-chosmhail ri beachdan a rinn Teileasgop Fànais James Webb (JWST), nan inneal luachmhor airson tuigse fhaighinn air tùs na cruinne-cè.

Sheall na co-dhùnaidhean tùsail bhon JWST eadar-dhealachadh a dh’ fhaodadh a bhith ann eadar ar tuigse teòiridheach air cruthachadh galaxy tràth agus fìor bheachdan. Bha na galaxan tràth a chaidh fhaicinn tron ​​​​teileasgop a’ nochdadh nas soilleire agus nas mòr na bha dùil, a’ togail cheistean mu cho cinnteach sa bha na modalan a th’ ann mar-thà.

Air a stiùireadh leis an Dr. Iain Regan à Maigh Nuad, ann an co-obrachadh le luchd-rannsachaidh bho Institiud Teicneòlais Georgia anns na SA, chaidh an sgrùdadh fhoillseachadh anns an Open Journal of Astrophysics. Tha na samhlaidhean a chaidh a leasachadh leis an sgioba a’ comasachadh fuasgladh agus lorg “cnapaichean de stuth dorcha” aig a’ mhionaid fhad ‘s a bhios iad a’ tighinn còmhla agus a ’cruthachadh“ halos ”cùis dhorcha, mu dheireadh a’ toirt aoigheachd dha na galaxies a chì sinn.

Chan e a-mhàin gu bheil na samhlaidhean a’ dearbhadh cunbhalachd nan galaxies sin le modalan teòiridheach de fhiosaig cosm-eòlasach ach bidh iad cuideachd a’ toirt sealladh dhuinn air cruthachadh a’ chiad rionnagan aig a’ chruinne-cè, ris an canar rionnagan Sluagh III. Tha dùil gum bi na rionnagan sin nas mòr agus nas gile na an co-aoisean san latha an-diugh.

Dhaingnich an Dr Regan buaidh an JWST air ar tuigse air a’ chruinne-cè tràth, ag ràdh, “Tha Teileasgop Fànais James Webb air ar tuigse mun chruinne-cè tràth ath-nuadhachadh.” Leis na comasan iongantach aige, is urrainn dhuinn a-nis sealladh fhaighinn air a’ chruinne-cè leis nach robh e ach ceudan de mhilleanan de bhliadhnaichean às deidh a’ Bhrag Mhòr nuair a bha e nas lugha na 1% den aois a th’ ann an-dràsta.

Dhaingnich am prìomh ùghdar Joe McCaffrey, oileanach PhD ann am Maigh Nuad, an àite deatamach a th’ aig na samhlaidhean ann a bhith a’ tuigsinn ar n-àite ann an aithris mhòr na cruinne. A bharrachd air an sin, tha an luchd-rannsachaidh ag amas air na samhlaidhean sin a luathachadh gus sgrùdadh a dhèanamh air fàs tuill dhubh mòra aig toiseach na cruinne-cè.

Tro atharrais an Ath-bheothachaidh, tha fiosaigs an impis a bhith a’ fuasgladh na dìomhaireachdan a tha timcheall air cruthachadh galaxy agus a’ tilgeil solas air na tachartasan iongantach a nochd ann an leanabas na cruinne.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

C: Dè a th’ ann an samhlaidhean an Ath-bheothachaidh?

Tha na samhlaidhean Ath-bheothachadh nan seata sàr-mhath de shamhlaidhean coimpiutair air an leasachadh le fiosaigs aig Oilthigh Mhaigh Nuad. Bidh na samhlaidhean sin a’ cuideachadh le bhith a’ tuigsinn cruthachadh galaxies anns a’ chruinne-cè tràth agus a’ co-thaobhadh ri beachdan a rinn Teileasgop Space James Webb (JWST).

C: Dè a nochd beachdan teileasgop fànais James Webb?

Bha beachdan JWST an toiseach a’ toirt iomradh air eadar-dhealachadh a dh’ fhaodadh a bhith ann eadar ar tuigse teòiridheach air cruthachadh galaxy tràth agus fìor bheachdan. Bha a’ chiad galaxies a chaidh fhaicinn a’ nochdadh nas gile agus nas mòr na bha dùil, a’ togail cheistean mu mhodalan a bha ann mar-thà.

C: Dè cho cudromach sa tha na samhlaidhean?

Bidh na samhlaidhean a’ dearbhadh cunbhalachd nan galaxies a chaidh an sgrùdadh le modalan teòiridheach de fhiosaig cosm-eòlasach. Bidh iad cuideachd a’ toirt sealladh dhuinn air mar a chruthaichear a’ chiad rionnagan aig a’ chruinne-cè, rionnagan Sluagh III, a thathar an dùil a bhios nas motha agus nas gile na rionnagan an latha an-diugh.

C: Cò a stiùir an sgrùdadh?

Bha an sgrùdadh air a stiùireadh leis an Dr. Iain Regan à Oilthigh Mhaigh Nuad, ann an co-obrachadh le luchd-rannsachaidh bho Institiud Teicneòlais Georgia anns na SA. Chaidh na co-dhùnaidhean fhoillseachadh anns an Open Journal of Astrophysics.

C: Dè a’ phàirt a bhios aig Teileasgop Fànais James Webb anns an rannsachadh?

Tha Teileasgop Fànais James Webb air ar tuigse mun chruinne-cè tràth ath-nuadhachadh. Tha e a’ toirt cothrom sealladh fhaighinn air a’ chruinne-cè mar nach robh e ach beagan cheudan millean bliadhna às deidh a’ Bhrag Mhòr, a’ nochdadh àm de dhian-rionnag a’ cruthachadh agus tuill dhubha mòra a’ nochdadh.

C: Dè tha air thoiseach airson rannsachadh san raon seo?

Tha luchd-rannsachaidh ag amas air na samhlaidhean a chleachdadh gus tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air fàs tuill mòra dubha anns a’ chruinne-cè tràth. Bidh na beachdan a rinn an JWST a’ stiùireadh leasachadh mhodalan teòiridheach, a’ fuasgladh na slighe airson tuigse nas doimhne fhaighinn air ar tùs cosmach.