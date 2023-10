Mial-mhàgach Astràilia: Bidh Tadpoles Cannibalistic a’ Luathachadh mean-fhàs

Tha mial-mhàgach ann an Astràilia ann an cunnart mòr bhon t-seòrsa aca fhèin - ceann-phòla canibalistic. Bidh na ceann-phollain seo gu tric ag ithe gortagan, a’ toirt orra leasachadh aig ìre nas luaithe. Ach, thig am fàs luathaichte seo aig cosgais.

Chaidh na mial-mhàgach a thoirt a-steach ann an Astràilia ann an 1935 gus smachd a chumail air daolagan-mara. An àite sin, thàinig na mial-mhàgach gu bhith nan gnè ionnsaigheach, ag iomadachadh taobh a-muigh smachd agus nan cunnart don eag-shiostam. Tha puinnseanta nam mial-mhàgach sin cuideachd a’ cur marsupials feòil-itheach dùthchasach ann an cunnart.

Fhad ‘s a tha mial-mhàgach inbheach a’ tomhas timcheall air 25 cm (10 òirlich) de dh’ fhaid, is e na ceann-pollain aca a tha a’ nochdadh giùlan canibalistic, ag ithe an seòrsa fhèin. Chan eil an giùlan seo neo-àbhaisteach ann an gnèithean losgann is mial-mhàgach, mar as trice a’ tachairt nuair a tha goireasan gann. Ach, bidh mial-mhàgach Astràilianach a’ taisbeanadh an giùlan seo gu math tric.

Ann an deuchainn a rinn am bith-eòlaiche gnèithean ionnsaigheach Jayna DeVore agus a co-oibrichean, lorg iad gu robh ceann-phòla Astràilianach 2.6 uair nas dualtaiche a bhith a’ canabachadh àrach an taca ri ceann-phollain neo-Astràilianach. Nochd deuchainn eile gun robh ceann-phollain Astràilianach 30 uair nas tarraingiche gu gort na cinn-phollain eile.

Bidh hatchlings ann an Astràilia a’ fàs aig astar nas luaithe na an co-aoisean ann an àiteachan eile. Fhad ‘s a tha an leasachadh luathaichte seo a’ cur ris na cothroman mairsinn aca, tha e gam fàgail nas leasaichte na mial-mhàgach neo-Astràilianach aig ìrean ceann-pollain agus aibidh nam beatha.

Tha na gortairean sin air a thighinn air adhart gus an leasachadh a luathachadh nuair a mhothaicheas iad gu bheil ceann-phollain eile ann, a’ comharrachadh farpais agus canabalism a dh’fhaodadh a bhith ann. Tha an atharrachadh mean-fhàs seo a’ toirt cothrom dhaibh fad an ìre so-leònte a lughdachadh.

Dh’ fhaodadh canabalism am measg mial-mhàgach a bhith air fhaicinn mar sheòrsa de smachd sluaigh, leis gu bheil e a’ cur às do cho-fharpais airson goireasan cuibhrichte san lòn. Tha e cuideachd a’ sealltainn an astar iongantach aig am faod mean-fhàs tachairt. Tha mial-mhàgach Astràilianach air a thighinn air adhart gu mòr bho chaidh an toirt a-steach don mhòr-thìr.

Tha an rannsachadh seo a’ cur ri ar tuigse air daineamaigs iom-fhillte gnèithean ionnsaigheach agus a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aca air eag-shiostaman dùthchasach. Chaidh an sgrùdadh fhoillseachadh ann am PNAS agus tha e a’ soilleireachadh an rèis armachd mean-fhàs leantainneach eadar ìre ceann-phòla canibalistic agus na h-ìrean so-leònte ugh is gor ann an àrainnean ionnsaigh.

