Pròiseact Ùr gus Draoidheachd Night Sky Amharc a thoirt air ais

Ann an saoghal na reul-eòlais, tha an deasbad eadar cleachdadh teileasgopan mòra, iom-fhillte an coimeas ri prosbaig so-ghiùlain agus sìmplidh air a bhith na chuspair deasbaid a-riamh. Fhad ‘s a tha àite aig teileasgopan, tha mòran speuradairean a’ faighinn a-mach gu bheil prosbaig a’ tabhann sealladh fìor agus bogaidh de speur na h-oidhche. Chan e a-mhàin gu bheil prosbaig nas so-ghiùlain, ach tha iad cuideachd a’ tabhann dòigh air leth agus tarraingeach airson na speuran a rannsachadh agus ionnsachadh.

O chionn ghoirid tha Analog Sky, pròiseact le Robert Asumendi, air pasgan inntinneach do-it-yourself ainmeachadh leis an t-ainm Magic. Tha am pròiseact seo ag amas air draoidheachd nan speuran a thoirt air ais le bhith a’ leigeil le luchd-cleachdaidh na prosbaig reul-eòlais aca fhèin ann an stoidhle bogsa a thogail. Bidh an uidheamachd a’ cothlamadh na feartan as fheàrr an dà chuid de phrosbaig agus teileasgopan, a’ toirt seachad dòigh ùr is ùr-ghnàthach airson speur na h-oidhche a sgrùdadh.

Is e pròiseas sìmplidh a th’ ann an Building Magic a dh’fhaodar a chleachdadh ann an trì dòighean eadar-dhealaichte. Faodaidh luchd-cleachdaidh an dàrna cuid 3D a chlò-bhualadh a’ mhòr-chuid de na pàirtean (ach a-mhàin optics) stèidhichte air na mion-chomharrachadh a chaidh a thoirt seachad, na pàirtean òrdachadh bho sholaraichean a chaidh a mholadh, no dòigh-obrach tar-chinealach a ghabhail agus an dà dhòigh a chur còmhla. Is e an toradh deireannach teileasgop binocular dlùth agus aotrom le neach-amhairc ceart-cheàrnach, coltach ris an luchd-amhairc Project Moonwatch aig mullach na beinne a chaidh a chleachdadh anns na 1960n.

Chan e a-mhàin gu bheil draoidheachd furasta a chleachdadh, ach tha grunn thagraidhean ann cuideachd. Faodar a chleachdadh airson sealladh talmhainn, coimhead eòin, agus eadhon air a roinn am measg ioma-luchd-amhairc. Faodar farsaingeachd an t-sùil diopter atharrachadh gu sgiobalta, a’ toirt cothrom an sealladh a thoirt air falbh bho aon neach gu neach eile. A bharrachd air an sin, tha Magic air a dhealbhadh gus a bhith teann agus aotrom, ga dhèanamh air leth freagarrach airson seiseanan poirdse aghaidh sgiobalta no airson clann a chumail leotha fhèin.

Faodar an uidheamachd draoidheachd ùrachadh le sìoltachain agus tha e a’ toirt a-steach inneal laser 4-milliwatt airson a bhith ag amas agus lorgar 1x fillte mar chùl-taic. Tha a’ chosgais iomlan airson Magic a thogail a’ dol bho beagan a bharrachd air $300 ma tha na pàirtean air an clò-bhualadh ann an 3D gu timcheall air $500 ma thèid an tripod a thathar a’ moladh a chleachdadh. Leis gum faod prosbaig speurail àrd-inbhe suas ri mìle dolar a chosg, tha cosgais togail Magic gu ìre mhath ruigsinneach.

Tha Analog Sky's Magic a’ toirt cothrom do theaghlaichean a dhol an sàs ann am pròiseact co-roinnte agus ath-cheangal a dhèanamh ri sìmplidheachd agus bòidhchead speur na h-oidhche. Ann an àm a tha fo smachd ùine sgrion, tha Magic a’ toirt seachad dòigh ùrachail is bogaidh airson iongantasan na cruinne a mhealtainn còmhla.

