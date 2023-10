Co-obrachadh Eadar-nàiseanta a’ faighinn a-mach an tùs a’ chrith-thalmhainn as motha a chaidh a chlàradh a-riamh

Tha sgioba cruinne de luchd-saidheans, air a stiùireadh le Oilthigh Oxford, air toraidhean co-obrachaidh ùr-nodha fhoillseachadh gus faighinn a-mach adhbhar an tachartais seismic as motha a chaidh a chlàradh a-riamh air Mars. Tha an sgrùdadh, a bha a’ toirt a-steach tabhartasan bho dhiofar bhuidhnean fànais air feadh an t-saoghail, a’ co-dhùnadh nach b’ ann le buaidh meteorite a bha a’ chrith-thalmhainn, ach le feachdan mòra teactonaigeach taobh a-staigh rùsg Mars.

Chlàraich an tachartas seismic, ris an canar S1222a, meud de 4.7 agus chruthaich e crith air feadh na planaid airson co-dhiù sia uairean a thìde. An toiseach, bha luchd-saidheans den bheachd gum faodadh an tachartas a bhith air adhbhrachadh le buaidh meteorite mar thoradh air coltas nan comharran seismic le buaidhean roimhe. Chuir iad air bhog sgrùdadh eadar-nàiseanta airson sgàineadh ùr, a’ toirt a-steach miseanan bho Bhuidheann Fànais na h-Eòrpa, Buidheann Fànais Nàiseanta Shìona, Buidheann Sgrùdaidh Fànais nan Innseachan, agus Buidheann Fànais Emiratos Arabach Aonaichte.

Às deidh mìosan de sgrùdadh, dhearbh an sgioba nach deach sgàineadh ùr a lorg. An àite sin, chaidh an tachartas seismic a thoirt air sgàth gun deach feachdan teactonaigeach mòra a leigeil ma sgaoil taobh a-staigh Mars. Tha an sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh anns an iris Geophysical Research Letters, a’ moladh gu bheil Mars nas gnìomhaiche gu seismeach na bha dùil roimhe.

Thuirt an Dotair Benjamin Fernando, am prìomh neach-rannsachaidh bho Oilthigh Oxford, ged nach eil tectonics truinnsear gnìomhach aig Mars an-dràsta, tha coltas ann gur e sgaoileadh cuideam taobh a-staigh rùsg Mars a dh’ adhbharaich an tachartas seo. Tha na cuideaman sin air cruinneachadh thairis air billeanan de bhliadhnaichean, leis gu bheil diofar phàirtean den phlanaid a’ fuarachadh agus a’ crìonadh aig ìrean eadar-dhealaichte.

Tha co-dhùnaidhean an sgrùdaidh seo a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air gnìomhachd geòlais Mars, a dh’ fhaodadh cuideachadh le bhith a’ lorg àiteachan freagarrach airson àrainnean daonna san àm ri teachd air a’ phlanaid dhearg. Tha an co-obrachadh eadar miseanan eadar-nàiseanta a’ suidheachadh fasach airson oidhirpean co-obrachail san àm ri teachd ann an sgrùdadh fànais domhainn.

Tha rannsachadh na sgioba cuideachd air cuideam a chuir air cho cudromach sa tha e cumail suas raon eadar-mheasgte de dh’ ionnstramaidean saidheansail aig Mars gus dàta deatamach a chruinneachadh. Chuir luchd-saidheans bho Bhuidheann Fànais na h-Eòrpa, Sìona, agus na United Arab Emirates an cèill an dealas airson pàirt a ghabhail san sgrùdadh agus an dealas airson ar n-eòlas air Mars adhartachadh.

Tha buaidh mhòr aig a’ cho-obrachadh seo nach fhacas a-riamh air miseanan san àm ri teachd, leis gu bheil an sgioba an dùil na toraidhean aca a chuir an sàs ann am miseanan gealaich a tha ri thighinn agus sgrùdadh air Titan gealach Saturn.

Tobar: Oilthigh Oxford

Luaidh: “Tùs teactonaigeach airson a’ chrith-thalmhainn as motha a chunnaic InSight, ” Litrichean Rannsachaidh Geo-fhiosaigeach (2023). DOI: 10.1029/2023GL103619