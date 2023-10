Tha luchd-saidheans a’ crìochnachadh an tachartas seismic as motha air Mars mar thoradh air Feachdan Tectonic

Tha sgioba de luchd-saidheans eadar-nàiseanta, a’ toirt a-steach luchd-rannsachaidh bho NYU Abu Dhabi, air toraidhean an rannsachaidh aca airson stòr an tachartais seismic as motha a chaidh a chlàradh a-riamh air Mars ainmeachadh. Thachair an tachartas, ris an canar S1222a, air 4 Cèitean, 2022, agus bha meud 4.7 ann. An toiseach, bha an sgioba den bheachd gur dòcha gur e buaidh meteoroid a bha air adhbhrachadh. Ach, an dèidh rannsachadh farsaing airson sgàineadh ùr, cho-dhùin iad gun robh an gnìomhachd seismic mar thoradh air feachdan teactonaigeach uabhasach taobh a-staigh Mars.

Bha an sgioba air a dhèanamh suas de luchd-saidheans bho mhisean InSight NASA, a bharrachd air Buidheann Fànais na h-Eòrpa, Buidheann Fànais Nàiseanta Shìona, Buidheann Sgrùdaidh Fànais nan Innseachan, agus Buidheann Fànais Emiratos Arabach Aonaichte. B’ e an co-obrachadh seo de mhiseanan a bha coisrigte do sgrùdadh Mars a’ chiad fhear de sheòrsa.

Rinn gach buidheann sgrùdadh air dàta bho na saidealan aca a’ cuairteachadh Mars ann an oidhirp fianais a lorg mu sgàineadh ùr no comharran buaidh sam bith eile. A dh'aindeoin mìosan de rannsachadh, cha deach sgàineadh ùr a lorg. Mar thoradh air an sin, tha an sgioba ag ath-sgrùdadh na tuairmsean aca air gnìomhachd seismic Mars.

Chuir prìomh ùghdar an sgrùdaidh, Benjamin Fernando bho Oilthigh Oxford agus Oilthigh Johns Hopkins, an cèill taing airson a’ cho-obrachaidh eadar-nàiseanta ann a bhith a’ fuasgladh dìomhaireachd S1222a. Tha e an dòchas gum bi am pròiseact seo na mhodail airson co-obrachadh san àm ri teachd ann an rannsachadh fànais domhainn.

Chuir Ceannard Buidheann NYU Abu Dhabi airson Mars, Dimitra Atri, cuideam air cho cudromach sa tha am pròiseact seo ann a bhith ag adhartachadh ar tuigse air Mars. Thog e gur e deagh chothrom a bh’ ann co-obrachadh le miseanan eile a bha coisrigte ri sgrùdadh a’ Phlanaid Dheirg.

B’ e an tachartas seismic S1222a aon den fheadhainn mu dheireadh a chaidh a chlàradh le InSight lander aig NASA mus tàinig a mhisean gu crìch san Dùbhlachd 2022. Bheir an t-eòlas a gheibhear bhon sgrùdadh seo fiosrachadh do mhiseanan san àm ri teachd, a’ toirt a-steach an fheadhainn chun Ghealach agus Titan, a’ ghealach as motha de Saturn.

InSight, chaidh misean NASA airson sgrùdadh a dhèanamh air taobh a-staigh Mars tro gheo-fhiosaig, gu sònraichte seismology, a chuir air bhog sa Chèitean 2018. Rè a chuid ùine air Mars, chlàraich InSight còrr air 1,300 tachartas crith-thalmhainn, a’ toirt a-steach cuid air adhbhrachadh le buaidhean meteoroid.

Bha an co-obrachadh a’ toirt a-steach miseanan gnìomhach eile a’ cuairteachadh Mars, leithid MAVEN, Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), agus Mars Express (MEX) bho NASA, ExoMars Trace Gas Orbiter agus Mars Express bho Bhuidheann Fànais na h-Eòrpa, an Emirates Mars Mission (Hope) bho Buidheann Fànais Emirates Arabach Aonaichte, agus Misean Tianwen-1 bho Bhuidheann Fànais Nàiseanta Shìona.

Tha am pròiseact ùr-nodha seo a’ riochdachadh ceum mòr air adhart nar tuigse air Mars agus a’ fuasgladh na slighe airson tuilleadh sgrùdaidh agus co-obrachadh ann an rannsachadh fànais domhainn.

stòran:

- Misean InSight NASA

- NYU Abu Dhabi