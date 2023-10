Thig còmhla ri Fèisean Lunar: Tachartas Eadar-nàiseanta Thoir sùil air Oidhche na gealaich

Gach bliadhna, bidh NASA a’ cur air dòigh tachartas iongantach a bheir daoine còmhla bho air feadh an t-saoghail gus a’ Ghealach fhaicinn - cha mhòr. Is e comharrachadh poblach bliadhnail a th’ ann an International Observe the Moon Night a tha ag amas air luchd-dealasach na gealaich aonachadh, saidheans gealaich agus sgrùdadh adhartachadh, agus urram a thoirt do ar ceanglaichean cultarach is pearsanta ri companach celestial na Talmhainn.

Tha bòidhchead an tachartais seo na laighe anns an ruigsinneachd aige. Ge bith dè an t-àite a th’ agad, faodaidh tu pàirt a ghabhail ann an saor-làithean na gealaich. Tha roghainn agad a bhith an làthair no aoigheachd a thoirt do thachartasan brìgheil no pearsanta, no dìreach coimhead air a’ Ghealach bho chomhfhurtachd an dachaigh agad fhèin. Bidh coimhearsnachd gealaich na cruinne a’ tighinn còmhla tro dhiofar àrd-ùrlaran leithid duilleag Facebook an tachartais, seanalan meadhanan sòisealta a’ cleachdadh #ObserveTheMoon, agus a’ bhuidheann International Observe the Moon Night Flickr.

Tha NASA air grunn amasan a mhìneachadh airson an tachartais seo. An toiseach, tha e na chomharrachadh, a 'toirt còmhla daoine bho air feadh an t-saoghail aig a bheil ùidh anns a' Ghealach. Tha e cuideachd ag amas air mothachadh a thogail mu phrògraman gealaich NASA, a’ dèanamh saidheans gealaich agus sgrùdadh nas ruigsinniche don phoball. A bharrachd air an sin, tha International Observe the Moon Night a’ toirt cumhachd do dhaoine fa-leth saoghal na gealaich agus saidheans fànais a sgrùdadh, a’ cleachdadh Gealach na Talmhainn mar thoiseach tòiseachaidh airson an turas lorg.

Bidh an tachartas a’ brosnachadh roinneadh sgeulachdan, ìomhaighean, obair-ealain agus barrachd air a bhrosnachadh leis a’ Ghealach, ag àrach ceangal cruthachail ri ar nàbaidh celestial. Le bhith a’ togail ùidh ann an amharc na gealaich, bidh International Observe the Moon Night a’ leudachadh a’ bhuaidh a th’ aige chun na speuran nas fharsainge agus an saoghal mun cuairt oirnn, a’ brosnachadh rannsachadh leantainneach.

Mar sin comharraich na mìosachain agad! Faodar tachartas Eadar-nàiseanta Observe the Moon Night am-bliadhna fhaicinn tro Chraoladh Tbh NASA. Èist a-steach aig 7f EDT / 23:00 UTC air 21 Dàmhair, 2023, agus thig còmhla ri coimhearsnachd gealaich na cruinne air turas inntinneach de lorg agus meas airson a’ Ghealach.

stòran:

-Misean Orbiter Lunar Reconnaissance Orbiter, Roinn Sgrùdaidh an t-Siostam Solar aig Ionad Itealaich Space Goddard aig NASA, agus buidhnean NASA agus speuradaireachd eile.