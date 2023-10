A’ tuigsinn giùlan dealanach ann an leaghan a’ cleachdadh raointean laser dian

Tha luchd-saidheans air adhartas mòr a dhèanamh ann a bhith a’ sgrùdadh giùlan dealanan ann an lioftaichean a’ cleachdadh raointean laser dian. Le bhith a’ cleachdadh an dòigh seo, bha e comasach dhaibh speactram àrd-cho-sheirmeach sònraichte a chomharrachadh agus an t-slighe gun chiall dealanach ann an lioftaichean a thomhas. Bidh an rannsachadh seo a’ tilgeil solas air daineamaigs ultrafast electrons ann an lioftaichean agus a’ toirt sealladh ùr air an giùlan.

Tha ginealach àrd-harmonic (HHG) na innleachd ainmeil a bhios a’ cleachdadh raointean laser dian gus photons làn lùth a ghineadh. Chaidh a chleachdadh gu farsaing ann an grunn raointean saidheansail gus gluasad dealanach agus ath-bheachdan ceimigeach a sgrùdadh. Ach, cha deach HHG ann an lioftaichean a sgrùdadh gu ìre mhath an taca ri gasaichean is solidan.

Leasaich an sgioba rannsachaidh eadar-nàiseanta bho Institiud Max Planck airson Structar agus Dynamics of Matter (MPSD) ann an Hamburg, a’ Ghearmailt, agus ETH Zurich san Eilbheis uidheamachd gun samhail airson sgrùdadh a dhèanamh air an eadar-obrachadh eadar lioftaichean agus leusairean dian. Fhuair iad a-mach gu bheil an speactram àrd co-sheirm ann an lioftaichean gan giùlan fhèin ann an dòigh eadar-dhealaichte bho ghasaichean is solaidean.

Lorg an luchd-rannsachaidh gu bheil an lùth photon as àirde a gheibhear tro HHG ann an lioftaichean neo-eisimeileach bho tonn-tonn an leusair. Chomharraich iad an t-slighe èifeachdach an-asgaidh dealanach mar am feart deatamach a tha a’ cuingealachadh lùth foton. Tha seo a’ ciallachadh slighe an-asgaidh a’ riochdachadh an astair cuibheasach as urrainn dha dealanach siubhal mus buail e le gràin eile.

Le bhith a’ cothlamadh toraidhean deuchainneach agus teòiridheach, chan e a-mhàin gun do chomharraich an luchd-saidheans am prìomh fheart a tha a’ dearbhadh an lùth photon as àirde ach rinn iad cuideachd a’ chiad deuchainn speactroscopaidh àrd-cho-sheirmeach ann an lioftaichean. Tha an rannsachadh seo a’ fosgladh chothroman ùra airson a bhith a’ sgrùdadh daineamaigs dealanach ann an lioftaichean agus a’ toirt seachad inneal luachmhor airson an giùlan a thuigsinn.

Tha an sgrùdadh seo, a chaidh fhoillseachadh ann an Nature Physics, a’ comharrachadh clach-mhìle chudromach ann an raon dinamics dealanach ann an lioftaichean. Chan e a-mhàin gu bheil e ag àrdachadh ar tuigse mu ghiùlan leaghaidh fo raointean laser dian ach bidh e cuideachd a’ fuasgladh na slighe airson rannsachaidhean san raon seo san àm ri teachd. Cuidichidh tuilleadh rannsachaidh a’ cleachdadh an inneil speactroscopach seo ri bhith a’ lorg daineamaigs toinnte dealanan ann an lioftaichean.

Fiosrachadh: “Spectroscopy àrd-harmonic de dhaineamaigs sgapaidh dealanach lùth-ìosal ann an lioftaichean” le Angana Mondal, Ofer Neufeld, Zhong Yin, Zahra Nourbakhsh, Vít Svoboda, Angel Rubio, Nicolas Tancogne-Dejean agus Hans Jakob Wörner, 28 Sultain 2023 Fiosaigs Nàdair.

Stòr: Institiud Max Planck airson Structar agus Dynamics of Matter (MPSD), ETH Zurich.