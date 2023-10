Seallaidhean air Adhartasan agus Cleachdadh Stuthan 2D

Tha an artaigil seo a’ soilleireachadh an ath-sgrùdadh o chionn ghoirid a rinn Roman Engel-Herbert, Stiùiriche an Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik (PDI), agus Joao Marcelo J. Lopes, Àrd-eòlaiche aig PDI, air raon stuthan dà-thaobhach le sreathan ( 2DLM). Tha an lèirmheas aca, leis an tiotal “Adhartasan o chionn ghoirid ann an Teòiridh Stuth 2D, Synthesis, Feartan, agus Iarrtasan,” air fhoillseachadh ann an ACS Nano. Bidh na h-ùghdaran a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air na gluasadan làithreach agus na tha san amharc san àm ri teachd a thaobh synthesis agus feartan nan stuthan sin.

Tha an lèirmheas a’ tarraing brosnachadh bhon 9mh bùth-obrach bliadhnail Graphene and Beyond a chaidh a chumail ann an 2022. Tha e cuideachd a’ toirt a-steach obair PDI o chionn ghoirid air fàs heterostructures magnetach àrd-inbhe a’ cleachdadh dhòighean epitaxial. Tha raon farsaing de chuspairean air an còmhdach san ath-bhreithneachadh, a’ gabhail a-steach teòiridh, synthesis agus giollachd, feartan stuthan, amalachadh stuthan, sgrùdadh innealan, agus heterostructures toinnte 2D.

Tha cuid de na cuspairean bunaiteach air an deach beachdachadh san ath-sgrùdadh a’ toirt a-steach modaladh uireasbhaidhean agus eadar-ghluasaid, le fòcas air slighean cruthachaidh agus gnìomhan ro-innleachdail. Thathas cuideachd a’ soilleireachadh àite ionnsachadh inneal ann an synthesis agus mothachadh. Tha an lèirmheas a’ cur cuideam air leasachaidhean cudromach ann an synthesis, giollachd, agus comharrachadh diofar stuthan 2D. A bharrachd air an sin, bidh e a’ sgrùdadh feartan optigeach agus phonon nan stuthan sin, fo smachd neo-ghnèitheachd stuthan, ìomhaighean ioma-thaobhach, biosensing, agus mion-sgrùdadh ionnsachadh innealan.

Thathas a’ toirt a-steach bun-bheachd heterostructures measgachadh-mheudach a’ cleachdadh blocaichean togail 2D airson loidsig an ath ghinealach agus innealan cuimhne. Bidh na h-ùghdaran cuideachd a’ sgrùdadh cho cudromach sa tha homojunctions ceàrn toinnte ann an còmhdhail cuantamach agus a’ toirt seachad seallaidhean san àm ri teachd airson raon 2DLM.

Am measg nan ùghdaran a chuir ris an lèirmheas tha eòlaichean bho dhiofar institiudan na SA agus ionadan eadar-nàiseanta leithid Oilthigh Innsbruck. Bidh an co-obrachadh seo a’ dèanamh cinnteach à sealladh farsaing agus cruinneil air adhartasan agus cleachdadh stuthan 2D.

Gu h-iomlan, tha an lèirmheas le Engel-Herbert agus Lopes a’ toirt sealladh farsaing air suidheachadh làithreach an raoin agus a’ taisbeanadh chothroman inntinneach airson àm ri teachd stuthan 2D.

- Yu-Chuan Lin et al, Adhartasan o chionn ghoirid ann an Teòiridh Stuth 2D, Synthesis, Feartan, agus Tagraidhean, ACS Nano (2023). DOI: 10.1021/acsnano.2c12759

- “Seallaidhean air stuthan 2D bho cho-obrachadh eadar-nàiseanta” (2023, Dàmhair 17) air fhaighinn air ais 17 Dàmhair 2023 bho làrach-lìn naidheachdan Phys.org.