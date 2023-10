Tha cumadh Mars a’ nochdadh boillsgidhean mu shiostam na grèine tràth

Tha foillseachaidhean ùra mu cho-dhèanamh Mars a’ tilgeil solas air beatha thràth a’ phlanaid agus suidheachadh taobh a-staigh siostam na grèine. Tha co-dhùnaidhean o chionn ghoirid bho mhisean Lander InSight NASA air dùbhlan a thoirt do bharailean roimhe mu cho-dhèanamh Mars, gu sònraichte a thaobh a chridhe.

Eu-coltach ris an Talamh, aig a bheil cridhe iarann ​​​​leaghaidh sa mhòr-chuid, tha beachdan InSight a’ nochdadh gu bheil cridhe nas lugha aig Mars le còmhdach de silicates liùlach ga chòmhdach. Tha an dàta a’ nochdadh gu bheil an ìre seo timcheall air 150 cilemeatair de thighead agus a’ cuairteachadh rùsg creagach a’ phlanaid. Tha na co-dhùnaidhean sin air luchd-saidheans a bhrosnachadh gus ath-bheachdachadh a dhèanamh air an tuigse air cruthachadh planaid.

Tha an neach-rannsachaidh Dongyang Huang bho ETH Zurich a’ mìneachadh gun robh a’ chiad sgrùdadh air bun-sgrìobhadh Mars, anns an robh cuibhreann iongantach àrd de eileamaidean nas aotroime, a’ dol an-aghaidh na teòiridhean a th’ ann mu leasachadh planaid. Ach, tha tuilleadh sgrùdaidh air leantainn gu beachd-bharail ùr: tha cridhe nas lugha, nas dùmhail aig Mars le ionad leaghan anns a bheil timcheall air 9-14% eileamaidean nas aotroime. Tha an sgrìobhadh sònraichte seo a’ toirt dùbhlan do bharailean roimhe seo agus a’ toirt seachad fiosrachadh inntinneach mu thùsan tràth Mars.

Tha na h-eadar-dhealachaidhean dùmhlachd air an toirt a-steach bhon dàta seismic a chruinnich seismograph InSight a’ tabhann seallaidhean luachmhor air taobh a-staigh na planaid. Fhad ‘s a tha iad air an Talamh, bidh luchd-rannsachaidh a’ cleachdadh seismographs gus crithean talmhainn a thomhas agus dùmhlachd na planaid agus co-dhèanamh ceimigeach a lorg, tha grunn dhùbhlain ann a bhith a’ sgrùdadh Mars. Thug seismograph InSight, a’ chiad fhear de sheòrsa a chaidh a chleachdadh air Mars, cothrom do luchd-saidheans dàta deatamach a chruinneachadh mu phàtranan crathaidh agus sgrìobhadh na planaid.

Tha na co-dhùnaidhean o chionn ghoirid seo a’ nochdadh gur dòcha gun do chruthaich Mars na bu thràithe na an Talamh ann an eachdraidh siostam na grèine, is dòcha aig àm nuair a bha a’ Ghrian air a cuairteachadh le sgòth de ghràineanan neo-shoilleir. Tha cothlamadh sònraichte cridhe Mars a’ toirt sealladh inntinneach air eachdraidh a’ phlanaid agus a’ togail cheistean inntinneach mu na suidheachaidhean a bha ann nuair a chaidh a cruthachadh.

Ceistean Bitheanta

1. Dè an cothlamadh a tha aig cridhe Mars?

A rèir beachdan o chionn ghoirid bho mhisean Lander InSight NASA, tha cridhe Mars nas lugha na bha dùil roimhe agus tha còmhdach de silicates leaghaidh timcheall air a chridhe iarann ​​​​leaghaidh.

2. Ciamar a rinn luchd-rannsachaidh sgrùdadh air sgrìobhadh Mars?

Chleachd luchd-rannsachaidh seismograph InSight gus pàtrain crathaidh a thomhas agus gus dùmhlachd agus co-dhèanamh ceimigeach na planaid a lorg. Thug seo seachad dàta luachmhor mu chridhe Mars agus a cho-dhèanamh sònraichte.

3. Ciamar a tha sgrìobhadh Mars eadar-dhealaichte bhon Talamh?

Fhad ‘s a tha cridhe iarann ​​​​leaghaidh sa mhòr-chuid air an Talamh, tha meud nas lugha aig cridhe Mars agus a’ toirt a-steach còmhdach de silicates liùlach a bharrachd air iarann ​​​​leaghaidh.

4. Dè tha na co-dhùnaidhean a' moladh mu chruthachadh Mars?

Tha a’ chuibhreann nas àirde de eileamaidean solais taobh a-staigh cridhe Mars a’ nochdadh gun deach a’ phlanaid a chruthachadh na bu thràithe ann an siostam na grèine na an Talamh. Tha seo a’ sealltainn gur dòcha gun do leasaich Mars fhad ‘s a bha a’ ghrian fhathast air a chuairteachadh le sgòthan de ghràineanan neònach.