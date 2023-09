A’ fuireach mar speuradair Analog ann an Antarctica

San t-Samhain 2022, thòisich Tara Sweeney air turas rannsachaidh gu Eigh-shruth Thwaites ann an Antarctica an Iar. Ged a b' e a prìomh amas a bhith a' sgrùdadh geòlas na h-eigh-shruthan agus deigh a' leaghadh, cha b' urrainn dha Sweeney cuideachadh ach a chuimhneachadh cò ris a bhiodh e coltach a bhith nad neach-rannsachaidh fànais. Mar a bha na h-oifigear aig Feachd an Adhair agus na h-oileanach dotaireachd gnàthach ann an geòlas gealaich, bha i a’ faireachdainn an aon rud a bha eadar tursan Antartaig agus miseanan fànais.

Airson bliadhnaichean, tha luchd-saidheans fànais air a bhith a’ sgrùdadh eòlas dhaoine a tha a’ fuireach ann an àrainneachdan anabarrach mar Antarctica gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air na dùbhlain agus na suidheachaidhean a dh’ fhaodadh a bhith aig speuradairean air planaidean eile. Tha na tursan pòla sin nan analog luachmhor airson sgrùdadh fànais, a’ tabhann seallaidhean air taobhan eòlas-inntinn agus saidhgeòlais mhiseanan fad-ùine.

Fhad ‘s a bha i a’ fuireach 16-latha air Eigh-shruth Thwaites, bha Sweeney agus an sgioba aice a’ fuireach ann an teantaichean agus a’ fulang le droch shìde. Bha stoirmean is cathadh-sneachda orra, a’ cur seachad làithean glaiste am broinn na teantaichean aca. Fhuair Sweeney eadhon i fhèin air a glacadh ann an geal, a 'dèanamh coimeas eadar an eòlas agus a bhith am broinn ball ping-pong. A dh’aindeoin nan dùbhlain, bha i a’ faireachdainn faireachdainn de fhòcas agus de thoileachas nach robh i air eòlas fhaighinn air mòr-thìr a dachaigh.

Thug a bhith an làthair aig Co-labhairt Analog Astronaut 2023 sa Chèitean cothrom gun samhail dha Sweeney tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air eòlas speuradair analog. Thug a’ cho-labhairt còmhla daoine fa leth a bhios ag atharrais air siubhal fànais fad-ùine air an Talamh. Air a chumail aig Biosphere 2, àrainn fèin-chumanta ann am fàsach Arizona, bha an tachartas ag amas air tuigsinn dè cho comasach ‘s a tha e àrainneachdan còmhnaidh a chruthachadh air planaidean nàimhdeil.

Tha turas Sweeney gu Eigh-shruth Thwaites agus a com-pàirt anns a’ Cho-labhairt Analog Astronaut a’ soilleireachadh a’ cheangail eadar rannsachaidhean pòla agus miseanan fànais. Tha na h-eòlasan sin a’ tabhann seallaidhean luachmhor air na dùbhlain corporra is inntinn a dh’ fhaodadh speuradairean a thighinn tarsainn air miseanan san àm ri teachd chun Ghealach, Mars, agus nas fhaide air falbh.

