Auroras air Ùranus: A’ fuasgladh an Dìomhaireachd air cùlaibh Teòthachd a’ Phlanaid

O chionn ghoirid tha luchd-saidheans air lorg inntinneach a dhèanamh mun phlanaid Uranus - làthaireachd auroras infridhearg. Tha an t-adhartas seo a’ tighinn às deidh trì deicheadan de rannsachadh farsaing agus a’ toirt sealladh luachmhor air carson a tha Uranus, a dh’ aindeoin an astar mòr bhon Ghrèin, a’ cumail teòthachd nas àirde na bha dùil.

Bidh Auroras, a tha a’ taisbeanadh solas nàdarrach ann an àile planaid, air an cruthachadh nuair a bhios mìrean fo chasaid bhon Ghrian ag eadar-obrachadh le gasaichean san àile àrd. Bidh na h-uinneanan sin a’ nochdadh aig amannan de ghnìomhachd grèine àrd, leithid lasraichean grèine agus sgaoilidhean mòra coronal. Chithear iad timcheall air na Pòlaichean Magnetic a Tuath agus a Deas de dhiofar phlanaidean san t-siostam grèine againn.

Tha Jupiter agus Saturn air a bhith ainmeil airson an auroras beòthail agus cumhachdach, mar thoradh air na raointean magnetach làidir agus na h-àileachdan dùmhail aca. Air an làimh eile, tha auroras nas laige ach nas drùidhteach aig Uranus agus Neptune. Ann an cùis Uranus, gu ruige seo, cha deach ach auroras ultraviolet a choimhead bho 1986. Ach, tha luchd-saidheans ann an sgrùdadh o chionn ghoirid air a stiùireadh leis an astrophysicist Emma Thomas bho Oilthigh Leicester air fianais a lorg de auroras infridhearg ann an àile Uranus.

Le bhith a’ sgrùdadh 224 ìomhaigh agus a’ sgrùdadh giùlan mìrean ionaichte sònraichte ris an canar H3+, lorg an luchd-rannsachaidh àrdachadh san dùmhlachd gun atharrachadh teothachd co-chosmhail. Tha an lorg seo a’ nochdadh gu làidir gu bheil auroras fo-dhearg ann an Ùranus, coltach ris an fheadhainn a chaidh fhaicinn air Jupiter agus Saturn. Dh’ fhaodadh làthaireachd nan auroras sin teòthachd neo-àbhaisteach àrd na planaid a mhìneachadh.

“Tha am pàipear seo mar thoradh air 30 bliadhna de sgrùdadh auroral ann an Uranus, a tha mu dheireadh air an aurora fo-dhearg fhoillseachadh agus air tòiseachadh air aois ùr de sgrùdaidhean aurora air a’ phlanaid. Leanaidh na co-dhùnaidhean againn air adhart gu bhith a’ leudachadh ar n-eòlais air auroras fuamhaire deigh agus a’ neartachadh ar tuigse air raointean magnetach planaid san t-siostam grèine againn, aig exoplanets, agus eadhon ar planaid fhèin," thuirt Emma Thomas.

Tha na co-dhùnaidhean ùr-nodha seo chan ann a-mhàin a’ tilgeil solas air dìomhaireachdan Uranus ach cuideachd a’ cur ri bhith ag àrdachadh ar tuigse air auroras taobh a-muigh ar siostam grèine. Mar a bhios luchd-saidheans a ’leantainn air adhart a’ sgrùdadh doimhneachd enigmatic an fhànais, tha sgrùdadh air uinneanan celestial mar auroras a ’fosgladh dhorsan ùra gus dìomhaireachdan na cruinne fhuasgladh.

CÀBHA

1. Dè a th' ann an auroras?

Is e taisbeanaidhean solais nàdarra a th’ ann an Auroras ann an àile àrd planaid air adhbhrachadh leis an eadar-obrachadh de ghràineanan luchdaichte bhon ghrèin le gasaichean.

2. Càite a bheil auroras air an cruthachadh?

Chithear Auroras timcheall air na Pòlaichean Magnetic a Tuath agus a Deas de dhiofar phlanaidean, nam measg an Talamh, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, agus Neptune.

3. Carson a tha auroras Uranus cudromach?

Tha an lorg auroras infridhearg air Uranus o chionn ghoirid a’ toirt sealladh luachmhor air teòthachd nas àirde na planaid a dh’ aindeoin cho fada ‘s a tha i bhon Ghrian.

4. Dè tha auroras ag innse dhuinn mu phlanaidean eile?

Le bhith a’ sgrùdadh auroras air planaidean eadar-dhealaichte bidh luchd-saidheans a’ tuigsinn giùlan raointean magnetach, àileachdan, agus feartan planaid eile air feadh ar siostam grèine agus nas fhaide air falbh.

5. Ciamar a tha auroras eadar-dhealaichte air planaidean eadar-dhealaichte?

Tha feartan sònraichte aig auroras gach planaid a rèir feartan leithid neart raon magnetach, dùmhlachd àile, agus an eadar-obrachadh eadar gràinean agus gasaichean. Mar eisimpleir, tha auroras Jupiter nas gile agus nas cumhachdaiche na an Talamh, agus tha auroras nas laige aig Venus agus Mars air sgàth diofar dhòighean.