Bidh speuradairean a’ faicinn a’ chiad Aurora fo-dhearg air Ùranus, a’ tilgeil solas air raointean magnetach neònach

Chaidh lorg ùr-nodha a dhèanamh le speuradairean, agus iad a’ faicinn aurora fo-dhearg air a’ phlanaid Uranus airson a’ chiad uair. Tha an leasachadh inntinneach seo a’ tabhann seallaidhean luachmhor air na raointean magnetach sònraichte a tha ann air na fuamhairean reòthte fad às san t-siostam grèine againn.

Tha Aurorae, ris an canar gu tric na Solais a Tuath agus a Deas, mar as trice air adhbhrachadh le gaothan grèine a’ bualadh le gràinean mòra ann an àile na Talmhainn. Bidh an tubaist seo a’ ianachadh nam mìrean, ag adhbhrachadh gun cuir iad a-mach solas agus a’ cruthachadh na taisbeanaidhean uaine is purpaidh a chì sinn anns na roinnean pòla.

Chaidh an aon seòrsa aurora fhaicinn air planaidean eile, leithid speuran trioblaideach Jupiter agus na monaidhean aige. Ann an 1986, thug probe Voyager 2 seachad a’ chiad sealladh air ultraviolet aurorae air Ùranus. Ach, tha an lorg seo o chionn ghoirid a’ comharrachadh a’ chiad uair a chaidh aurora fo-dhearg a chlàradh air a’ phlanaid.

Eu-coltach ri àile na Talmhainn, a tha sa mhòr-chuid air a dhèanamh suas de nitrigin agus ogsaidean, tha àile aig Uranus le smachd air hydrogen agus helium. Mar thoradh air an sin, bidh na aurorae air Uranus a’ leigeil a-mach solas ann an tonnan taobh a-muigh an speactram faicsinneach, leithid infridhearg. Tha seo a’ ciallachadh gu bheil na taisbeanaidhean celestial sin fhathast do-fhaicsinneach do shùil mhic an duine, gun na dathan beòthail a chithear air a’ phlanaid dachaigh againn.

A dh’ aindeoin sin, a’ cleachdadh an teileasgop cumhachdach Keck II ann an Hawaii, b’ urrainn do luchd-saidheans na tonnan sònraichte de sholas infridhearg a chaidh a sgaoileadh le Uranus a choimhead agus a sgrùdadh. Bha iad a’ cuimseachadh air an t-solas infridhearg a chaidh a leigeil ma sgaoil le gràin fo chasaid ris an canar H3+, a chuidicheas le bhith a’ tomhas teòthachd agus dùmhlachd àile a’ mhàthar.

Lorg an luchd-rannsachaidh gu robh dùmhlachd H3+ ann an àile Uranus air a dhol suas le 88 sa cheud iongantach, a dh’ aindeoin glè bheag de dh’ atharrachaidhean ann an teòthachd. Tha iad a’ cur seo air sgàth gnìomhachd auroral a tha a’ gineadh ionachadh dian. Tha na co-dhùnaidhean sin a’ toirt seachad fianais dheatamach airson a’ bheachd-smuain gu bheil àite cudromach aig aurorae shunndach ann a bhith a’ teasachadh planaidean mòra gas mar Uranus, a’ putadh teas bhon aurora a dh’ionnsaigh a’ chrios-meadhain magnetach.

A bharrachd air an sin, tha na raointean magnetach annasach ann an Uranus agus a chompanach reòthte Neptune air a bhith a’ cur dragh air luchd-saidheans o chionn fhada. Tha pòlaichean magnetach nam planaidean sin air am mì-thaobhadh leis na tuaghan snìomh rothlach aca. Leis gu bheil gnìomhachd auroral ceangailte gu dlùth ri raon magnetach planaid, tha an sgioba den bheachd gum faodadh a bhith a’ sgrùdadh aurora Uranus cuideachadh le bhith a’ fuasgladh an dìomhaireachd air cùl nan raointean magnetach mì-ainmichte.

Gu inntinneach, dh’ fhaodadh an rannsachadh seo cuideachd solas a thilgeil air pròiseasan enigmatic a tha a’ nochdadh air an Talamh, leithid tionndadh geomagnetic, far am bi pòlaichean tuath is deas na planaid ag atharrachadh àiteachan gu h-èifeachdach. Tha tuigse air buaidh nan uinneanan sin deatamach airson siostaman a tha an urra ri raon magnetach na Talmhainn, a’ toirt a-steach saidealan, conaltradh agus seòladh.

Tha an sgrùdadh ùr-nodha, air a stiùireadh le Emma Thomas, oileanach PhD aig Sgoil Fiosaigs agus Reul-eòlas Oilthigh Leicester, a’ leudachadh ar tuigse mu na fuamhairean reòthte fad às san t-siostam grèine againn. Le bhith a’ faighinn a-mach dìomhaireachdan aurora Uranus agus a’ faighinn a-mach dìomhaireachdan an raoin magnetach aige, tha luchd-saidheans an dòchas seallaidhean luachmhor fhaighinn air exoplanets eile le feartan co-chosmhail, a dh’ fhaodadh a bhith a’ nochdadh am freagarrachd airson taic a chumail ri beatha.

Ceistean Bitheanta

C: Dè a th’ ann an aurora?



A: Is e iongantas nàdarra a th’ ann an aurora air adhbhrachadh leis an eadar-obrachadh eadar gaothan grèine agus gràineanan ann an àile planaid, a’ leantainn gu sgaoileadh solais.

C: Dè a tha ag adhbhrachadh na Solais a Tuath agus a Deas air an Talamh?



F: Tha na Solais a Tuath agus a Deas air adhbhrachadh le gaothan grèine a’ bualadh le mìrean fo chasaid ann an àile na Talmhainn, gu sònraichte faisg air pòlaichean a’ phlanaid.

C: Carson a tha aurorae air Uranus do-fhaicsinneach do shùil mhic an duine?



A: Bidh Aurorae air Ùranus a’ leigeil a-mach solas ann an tonnan taobh a-muigh an speactram faicsinneach, leithid infridhearg. Leis nach urrainn dha sùil an duine ach solas faicsinneach fhaicinn, tha na h-auuroae sin fhathast do-fhaicsinneach.

C: Ciamar a chaidh an aurora infridhearg air Uranus a lorg?



F: Chleachd luchd-saidheans an teileasgop Keck II ann an Hawaii gus tonnan sònraichte de sholas infridhearg a chuir a-mach leis a’ phlanaid Uranus a choimhead agus a sgrùdadh, le fòcas air an t-solas a chaidh a sgaoileadh le mìrean fo chasaid ris an canar H3+.

C: Ciamar a dh'fhaodadh sgrùdadh a dhèanamh air aurora Uranus cuideachadh le bhith a 'tuigsinn raon magnetach na Talmhainn?



F: Tha raon magnetach mì-ainmichte Uranus a’ toirt cothrom do luchd-saidheans sgrùdadh a dhèanamh air buaidh gnìomhachd auroral agus raointean magnetach. Is dòcha gun toir an rannsachadh seo seallaidhean air pròiseasan leithid tionndadh geomagnetic, a bheir buaidh air raon magnetach na Talmhainn agus na siostaman a tha an urra ris.