Lorg Ùr a’ nochdadh Aurora Infrared Enigmatic Uranus

Tha speuradairean air lorg ùr a dhèanamh o chionn ghoirid a thaobh taisbeanaidhean solais enigmatic Uranus. Airson a’ chiad uair, tha iad air a bhith soirbheachail ann a bhith a’ faicinn aurora fo-dhearg an fhuamhaire deighe, a’ tilgeil solas air na dìomhaireachdan tarraingeach aige. Eu-coltach ri Solais a Tuath na Talmhainn, tha Uranus a’ taisbeanadh iongantas sònraichte san àile aige.

Dìreach mar a tha air an Talamh, bidh auroras Uranus air an lasadh nuair a bhios gràineanan bho ghaoth na grèine ag eadar-obrachadh le raon magnetach a’ phlanaid, gan stiùireadh gu na pòlaichean magnetach. Ach, tha eadar-dhealachadh sònraichte ann. Fhad ‘s a bhios auroras na Talmhainn a’ toirt a-mach dathan beòthail mar thoradh air tubaistean le ocsaidean agus dadaman nitrigin, tha sealladh de sheòrsa eadar-dhealaichte aig Uranus.

Tha Uranus, mar fhuamhaire gas, sa mhòr-chuid air a dhèanamh suas de hydrogen agus helium san àile aige. Tha na gasaichean àile seo ann aig teodhachd mòran nas fhuaire an taca ri ar planaid dachaigh. Mar thoradh air an sin, tha an glaodh auroral a tha Uranus a’ sgaoileadh gu sònraichte ann an tonnan ultraviolet agus infridhearg, a’ cruthachadh eadar-dhealachadh lèirsinneach.

Tha ùine fhada air tighinn a-mach gun deach aurora infridhearg Uranus a lorg. Chaidh an aurora ultraviolet fhaicinn an toiseach aig àm itealaich Voyager 2 aig NASA ann an 1986, ach thug e faisg air ceithir deicheadan lorg a cho-obraiche infridhearg. Tha an taobh ùr seo a’ toirt sealladh nach fhacas roimhe air an t-saoghal fad às seo.

Chaidh an coileanadh o chionn ghoirid a dhèanamh comasach le sgioba de speuradairean, air a stiùireadh leis an oileanach ceumnaiche Emma Thomas bho Oilthigh Leicester ann an Sasainn. Rannsaich iad dàta tasglainn a chaidh a chruinneachadh ann an 2006 a’ cleachdadh an Keck II Near-Infrared Spectrometer (NIRSPEC). Tron sgrùdadh aca, chomharraich iad loidhnichean sgaoilidh a thàinig bhon mholacile H3 +, cation trihydrogen sònraichte aig a bheil prìomh phàirt ann a bhith a’ gineadh an sgaoilidhean Uranus a chaidh fhaicinn.

Tha an lorg cudromach seo a’ toirt cothrom ainneamh airson solais a tuath Uranus a thuigsinn agus na buaidhean aca. Bidh e cuideachd a’ togail cheistean inntinneach mu theodhachd nas àirde na bha dùil air a’ phlanaid. Tha Emma Thomas a’ beachdachadh air aon mhìneachadh a dh’ fhaodadh a bhith ann - gu bheil an aurora dian a’ toirt a-mach agus a’ gluasad teas bhon aurora chun a’ chrios-meadhain magnetach.

Tha rannsachadh Uranus a’ leantainn air adhart a’ glacadh speuradairean agus luchd-saidheans agus iad a’ feuchainn ri dìomhaireachdan an t-saoghail fad às agus inntinneach seo fhuasgladh.

Ceistean Cumanta

1. Dè a tha ag adhbharachadh auroras Uranus?

Bithear a’ lasadh auroras Uranus nuair a bhios mìrean fo chasaid bho ghaoth na grèine ag eadar-obrachadh le raon magnetach a’ phlanaid, gan stiùireadh gu na pòlaichean magnetach.

2. Ciamar a tha auroras Uranus eadar-dhealaichte bhon fheadhainn air an Talamh?

Fhad ‘s a bhios auroras na Talmhainn a’ toirt a-mach dathan beòthail mar thoradh air tubaistean le ocsaidean agus dadaman nitrigin, bidh auroras Uranus gu sònraichte a ’leigeil a-mach tonnan ultraviolet agus infridhearg air sgàth co-dhèanamh an àile aige, sa mhòr-chuid air a dhèanamh suas de hydrogen agus helium.

3. Carson a tha an aurora fo-dhearg Uranus a chaidh a lorg o chionn ghoirid cudromach?

Tha lorg aurora infridhearg Uranus a’ toirt sealladh den t-saoghal fad às seo nach fhacas roimhe, a’ tabhann seallaidhean ùra air na taisbeanaidhean solais iongantach aige agus a’ cur ri ar tuigse mu fheartan sònraichte a’ phlanaid.

4. Ciamar a chaidh an lorg a dhèanamh?

Rinn sgioba de reul-eòlaichean, air a stiùireadh leis an oileanach ceumnachaidh Emma Thomas, mion-sgrùdadh air dàta tasglainn a chaidh a chruinneachadh ann an 2006 a’ cleachdadh an Keck II Near-Infrared Spectrometer. Tron sgrùdadh aca, chomharraich iad loidhnichean sgaoilidh a thàinig bhon mholacile H3 +, a’ nochdadh gu robh an glaodh infridhearg auroral air Uranus.

5. Dè a' bhuaidh a th' aig na co-dhùnaidhean sin?

Tha an tuigse ùr air auroras Uranus a’ fosgladh slighean airson tuilleadh rannsachaidh a dhèanamh air gnàth-shìde, àile agus teòthachd na planaid. Bidh e cuideachd a’ togail cheistean inntinneach mu thùs teòthachd nas àirde na bha dùil air a’ phlanaid.