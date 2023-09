Misean Aditya-L1 na h-Innseachan a’ cruinneachadh dàta air gràinean grèine timcheall air an Talamh

Tha misean Aditya-L1 na h-Innseachan air tòiseachadh a ’tional dàta mu ghiùlan mìrean a tha timcheall na Talmhainn. Tha am misean, a chaidh a chuir air bhog air 2 Sultain, ag amas air gnìomhachd grèine a sgrùdadh gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air aimsir fànais agus a bhuaidh air an Talamh.

Chaidh an inneal Supra Thermal & Energetic Particle Spectrometer (STEPS) an soitheach-fànais a chuir an gnìomh air 10 Sultain fhad ‘s a bha an soitheach-fànais timcheall air 31,068 mìle air falbh bhon Talamh. Tha STEPS air a dhèanamh suas de shia mothachairean a bhios a’ tomhas ionsan super teirmeach is shunndach agus dealanan ann an diofar stiùiridhean a’ cleachdadh speactrometers gràin ìosal agus àrd-lùth.

Tha Aditya-L1 a’ dol a dh’ ionnsaigh Rubha Lagrange Earth-Sun 1, a tha mu 1 millean mìle air falbh. Leanaidh an soitheach-fànais a’ coimhead mìrean timcheall ar planaid bhon spiris orbital fad às seo. Cuidichidh an dàta a thèid a chruinneachadh le luchd-saidheans sgrùdadh a dhèanamh air tùs, luathachadh, agus anisotropy (caochlaidhean ann an dian agus feartan a rèir stiùir) gaoth grèine agus uinneanan sìde fànais.

Tha seachd ionnstramaidean saidheans gu h-iomlan air bòrd aig a’ mhisean. Bidh ceithir de na h-ionnstramaidean sin ag amas air a bhith a’ coimhead na grèine gu dìreach, agus bidh na trì eile a’ tomhas mìrean aig Rubha Lagrange 1 gus sgrùdadh a dhèanamh air buaidh daineamaigs grèine anns a’ mheadhan eadar-phlanntach.

Thàinig misean gealaich roimhe na h-Innseachan, Chandrayaan-3, air tìr gu soirbheachail air uachdar na gealaich air 23 Lùnastal. Fhad ‘s a tha am misean an-dràsta ann am modh cadail gus a bhith beò air oidhche na gealaich, tha Buidheann Sgrùdaidh Fànais nan Innseachan (ISRO) an dùil an lander agus an rover a dhùsgadh nuair a tha a' ghrian ag èirigh air uachdar sgàinte na gealaich.

Le misean Aditya-L1 agus am fòcas air a bhith a’ sgrùdadh na grèine, tha na h-Innseachan ag amas air a thuigse mu shìde fànais àrdachadh agus cur ri eòlas na coimhearsnachd shaidheansail nas fharsainge air an rionnag aoigheachd againn.

stòran:

- Buidheann Rannsachaidh Fànais Innseanach (ISRO)

- Gizmodo