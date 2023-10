Tèarmann Adhair Dorcha Hanle: Àrainn dha speuradairean neo-dhreuchdail

Tha baile Hanle, a tha taobh a-staigh Comraich Fiath-bheathaichean Changthang, ainmeil airson na speuran dorcha pristine agus an aimsir thioram, ga fhàgail na àite air leth freagarrach airson sgrùdadh speurail. Na dhachaigh do Amharclann Reul-eòlais Innseanach agus an dàrna teileasgop optigeach as àirde san t-saoghal, chaidh Hanle ainmeachadh o chionn ghoirid mar Tèarmann Adhair Dorcha Hanle (HDSR) le fearann ​​​​Aonadh Ladakh.

Tha an HDSR ag amas air an sgìre a dhìon bho thruailleadh solais dèanta le daoine agus an dorchadas iongantach a ghleidheadh ​​​​airson seallaidhean speurail. Bidh e cuideachd a’ brosnachadh turasachd, a’ toirt cothrom do luchd-tadhail eòlas fhaighinn air bòidhchead speur na h-oidhche. Tha speuradairean neo-dhreuchdail air a bhith air an tarraing gu Hanle o chionn fhada mar thoradh air na speuran air leth dorcha a th’ ann, a’ leigeil leotha coimhead air nithean fann celestial agus dealbhan mionaideach a ghlacadh.

B ’e aon de na tachartasan as fheàrr aig a’ phàrtaidh rionnag a chaidh a chumail ann an Hanle an cothrom a bhith a ’faicinn uinneanan speurail tearc, leithid an“ breacadh an latha meallta ”agus an“ solas zodiacal ”. Tha an latha meallta a’ toirt iomradh air deàrrsadh ro èirigh na grèine nach fhaicear ach bho na h-àiteachan as dorcha, agus is e solas an zodiacal solas lag na grèine a tha sgapte le duslach ann am plèana siostam na grèine.

Chruinnich com-pàirtichean bho dhiofar àiteachan anns na h-Innseachan, nam measg Bengaluru, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep, agus Mumbai, a bharrachd air muinntir a’ bhaile agus luchd-turais, aig Hanle gus a bhith mar phàirt den phàrtaidh rionnagach. Tharraing an tachartas an dà chuid speuradairean neo-dhreuchdail agus luchd-amhairc lèirsinneach a bha comasach air luach a chuir air na galaxies lag doilleir a bha rim faicinn ann an speur Bortle-1 (as dorcha) den HDSR.

Ann an oidhirp a’ choimhearsnachd ionadail a thoirt a-steach agus astro-thurasachd a bhrosnachadh, tha Institiud Astrophysics Innseanach (IIA) air teileasgopan beaga a thoirt do mhuinntir a’ bhaile taghte agus air an trèanadh mar “tosgairean speuradaireachd.” Chan e a-mhàin gu bheil an iomairt seo a’ cuideachadh le leasachadh sòisio-eaconamach na sgìre ach bidh e cuideachd a’ dèanamh cinnteach gum faigh luchd-turais stiùireadh fiosrachail agus fiosrachadh mu speur na h-oidhche.

A’ coimhead a dh’ionnsaigh an ama ri teachd, tha an luchd-eagrachaidh an dùil am Pàrtaidh Rionnag HDSR a dhèanamh na thachartas bliadhnail, an dòchas luchd-dealasach reul-eòlas a thàladh às na h-Innseachan agus thall thairis. Le taic leantainneach bho na coimhearsnachdan ionadail agus oidhirpean ruighinn a-mach an IIA, bidh speuran Hanle fhathast na cheann-uidhe measail dha stargazers agus speuradairean.

stòran:

- Tha an artaigil stòr air a bheil iomradh air a chleachdadh mar bhunait airson an artaigil ùr seo.