Institiud Astrophysics Innseanach a’ cumail a’ Chiad Phàrtaidh Rionnag ann an Tèarmann Hanle Dark Sky

O chionn ghoirid chuir Institiud Astrophysics Innseanach (IIA) tachartas sònraichte air dòigh leis an t-ainm am Pàrtaidh Rionnag aig Tèarmann Adhair Dorcha Hanle ann an Ladakh. Thug an tachartas seo còmhla timcheall air 30 speuradair neo-dhreuchdail bho dhiofar phàirtean de na h-Innseachan gus bòidhchead speur na h-oidhche fhaicinn agus a ghlacadh, gun truailleadh solais.

Tha Hanle, dachaigh Amharclann Reul-eòlais Innseanach an IIA, ainmeil airson a speuran dorcha pristine agus an aimsir fàbharach, ga fhàgail na àite air leth freagarrach airson rannsachadh speurail agus speuradaireachd. A’ cuairteachadh timcheall air 1,073 cilemeatair ceàrnagach, chaidh Tèarmann Adhair Dorcha Hanle a chomharrachadh le Sgìre an Aonaidh ann an Ladakh gus cuir an-aghaidh truailleadh solais agus gus speuran dorcha na sgìre a dhìon.

Rè a’ Phàrtaidh Rionnag, bha cothrom aig com-pàirtichean uinneanan celestial fhaicinn agus a thogail nach fhaicear ach bho àiteachan air leth dorcha mar Hanle. Nam measg bha an False Dawn agus an Zodiacal Light. A dh’ aindeoin na dùbhlain a tha an cois an àirde àrd, an teòthachd fhuar, agus dìth ocsaidean, chuir na com-pàirtichean an cèill an toileachas agus an sàsachadh leis an eòlas.

A bharrachd air a bhith na àrd-ùrlar do speuradairean neo-dhreuchdail, bha am Pàrtaidh Rionnag cuideachd na chothrom ionnsachaidh dha na Tosgairean Reul-eòlais ionadail. Tha e an urra ris na tosgairean sin, air an trèanadh leis an IIA, a bhith a’ stiùireadh speuradairean-turais agus a’ brosnachadh turasachd co-cheangailte ri speuradaireachd san sgìre. Le bhith a’ frithealadh a’ Phàrtaidh Rionnag leig leotha an cuid eòlais agus sgilean àrdachadh le bhith ag eadar-obrachadh le prìomh speuradairean neo-dhreuchdail às an dùthaich.

Tha soirbheachas a’ chiad Phàrtaidh Rionnag seo air brosnachadh a thoirt do rianachd UT Ladakh a bhith na thachartas bliadhnail. Le bhith ag adhartachadh Tèarmann Adhair Dorcha Hanle mar àite turasachd, tha iad ag amas air luchd-dealasach reul-eòlas a thàladh, agus mar sin a’ cur ri leasachadh eaconamach nam bailtean ionadail.

Gu h-iomlan, bha am Pàrtaidh Rionnag aig Tèarmann Adhair Dorcha Hanle na thachartas air leth soirbheachail a thug còmhla speuradairean neo-dhreuchdail, a bhrosnaich speuradaireachd, agus a thug seachad cothroman foghlaim dha Tosgairean Reul-eòlais ionadail.

stòran:

- Institiud Astrophysics Innseanach (IIA)

- Sgìre an Aonaidh Ladakh