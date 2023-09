Air ùr fhaicinn: Chandrayaan-3 na h-Innseachan Lander agus Rover on the Moon

Chaidh misean Chandrayaan-3 na h-Innseachan, a thàinig gu tìr gu soirbheachail air a ’ghealach air 23 Lùnastal, a ghlacadh ann an ìomhaighean ùra a thog neach-sgrùdaidh gealaich eile. Sgaoil Buidheann Sgrùdaidh Fànais Innseanach (ISRO) ìomhaighean radar bhon mhisean gealach Chandrayaan-2 aca, a ràinig ann an orbit gealaich ann an 2019.

Ged a tha an Chandrayaan-3 lander neo-ghnìomhach an-dràsta, mar thoradh air an dorchadas dà sheachdain air taobh faisg air a’ ghealach far an tàinig e air tìr, tha comas ann gun dùisg e aon uair ‘s gun till solas na grèine. Ach, tha oifigearan ISRO air dearbhadh gu bheil an uachdaran agus an rover beag aige, leis an t-ainm Pragyan, air na prìomh amasan aca uile a choileanadh. Shoirbhich le Pragyan bhon uachdaran aige, Vikram, agus ghlac e ìomhaighean den àrainneachd timcheall air.

Chan e seo a’ chiad uair a chaidh misean gealach nan Innseachan fhaicinn bhon fhànais. Tha Lunar Reconnaissance Orbiter NASA mu thràth air ìomhaighean àrd-mhìneachaidh den mhisean eachdraidheil a ghlacadh. Tha na h-Innseachan air fàs mar an ceathramh dùthaich, às deidh an Aonadh Sobhietach, na Stàitean Aonaichte, agus Sìona, gus tighinn air tìr gu soirbheachail air a ’ghealach.

A bharrachd air misean nan Innseachan, tha grunn dhùthchannan eile cuideachd ag amas air pòla a deas na gealaich gus sgrùdadh a dhèanamh air na stòran-deighe san sgìre sin. Tha NASA an dùil aon ionad no barrachd a stèidheachadh san roinn gus deigh gealaich a chleachdadh gus taic a thoirt do speuradairean agus innealan mar phàirt den phrògram Artemis aca, a tha ag amas air làthaireachd maireannach daonna a stèidheachadh air agus timcheall air a’ ghealach ro dheireadh nan 2020n.

Fhad ‘s a tha na h-Innseachan air a bhith soirbheachail leis a mhisean gealaich, tha dùthchannan eile agus companaidhean prìobhaideach cuideachd air oidhirpean a dhèanamh tighinn air tìr air a’ ghealach o chionn ghoirid. Thuit probe na Ruis Luna-25 nuair a bha iad a’ feuchainn ri tighinn air tìr air a’ mhìos a chaidh, agus chuir a’ bhuidheann fànais Iapanach JAXA air bhog a’ ghealach aca, SLIM, a dh’fheuchas ri stad a chuir air anns na mìosan a tha romhainn.

Gu h-iomlan, tha misean Chandrayaan-3 na h-Innseachan air clachan-mìle cudromach a choileanadh ann an sgrùdadh gealaich, agus tha na h-ìomhaighean a chaidh an glacadh le sgrùdairean gealaich eile a ’nochdadh soirbheachas na dùthcha ann a bhith a’ ruighinn chrìochan ùra san fhànais.

