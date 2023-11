Sgrùdadh ùr a’ nochdadh buaidh tighinn air tìr Chandrayaan-3 gealach anns na h-Innseachan

Tha gealach eachdraidheil na h-Innseachan air 23 Lùnastal, 2023, air buaidh mhòr fhàgail air uachdar na gealaich, mar a chaidh fhoillseachadh le sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh ann an Journal of the Indian Society of Remote Sensing. Shoirbhich leis a’ Bhuidheann Sgrùdaidh Fànais Innseanach (ISRO) Chandrayaan-3 air tìr bog air a’ ghealach, gnìomh nach do rinn ach trì dùthchannan ro na h-Innseachan.

Tha an sgrùdadh a’ soilleireachadh na dealbhan a chaidh a ghlacadh bhon mhisean a bh’ ann roimhe, Chandrayaan-2, a sheall iongantas inntinneach ris an canar “ejecta halo.” Tha e coltach, mar a bha uachdaran Chandrayaan-3 a’ suathadh sìos, sgap na smeòraichean cnap mòr ann an cumadh fàinne de dhuslach gealach, no regolith, a’ cruthachadh an ejecta halo. Bhathar a’ meas gun robh an reolith gealaich seo timcheall air 2.06 tonna meatrach, a’ còmhdachadh farsaingeachd de 1,167 troigh ceàrnagach.

Tha luchd-saidheans a tha a’ sgrùdadh an ejecta halo air na h-eadar-dhealachaidhean ann an faileasachd nan sreathan as àirde de dhuslach gealach, ris an canar epiregolith, a chomharrachadh. Thathas a’ creidsinn gu bheil nochdadh regolith fo-uachdar mar thoradh air call co-leanailteachd anns an epiregolith air barrachd sgapadh photometric adhbhrachadh, agus mar thoradh air an sin chaidh an neo-riaghailteachd meòrachail a chaidh fhaicinn timcheall air an uachdaran.

Lean Chandrayaan-2, ged nach robh e soirbheachail san oidhirp tighinn air tìr, ag obair mar orbiter, a’ cruinneachadh dàta luachmhor agus dealbhan àrd-rèiteachaidh de uachdar na gealaich. Bha am misean ag amas air a’ chiad turas a-riamh a ruighinn faisg air sgìre pòla a deas na gealaich, gnìomh a rinn Chandrayaan-3 gu soirbheachail.

Gu inntinneach, tha na h-Innseachan a-nis a’ tighinn còmhla ris na Stàitean Aonaichte, an Aonadh Sobhietach, agus Sìona anns a’ bhuidheann chliùiteach de dhùthchannan a tha air tighinn air tìr bog air a’ ghealach. Ach, tha barrachd dhùthchannan ag ullachadh airson miseanan coltach ris a dh’ aithghearr. Tha prògram Artemis aig NASA, a tha gu sònraichte airson sgrùdadh gealaich, an dùil grunn mhiseanan robotach a mhaoineachadh, le tighinn air tìr a dh’ fhaodadh a bhith ann ro 2024. Tha companaidh Iapanach ispace air feuchainn ri tighinn air tìr mar-thà, fhad ‘s a tha an Ruis dìorrasach tilleadh às deidh a misean neo-shoirbheachail Luna-25.

Tha co-dhùnaidhean an sgrùdaidh seo a’ tilgeil solas ùr air a’ bhuaidh agus brìgh saidheansail tighinn air tìr na gealaich anns na h-Innseachan, a’ brosnachadh barrachd ùidh chruinneil ann an sgrùdadh gealaich agus a’ fuasgladh na slighe airson miseanan san àm ri teachd gus dìomhaireachdan nàbaidh celestial na Talmhainn fhuasgladh.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

1. Ciamar a chruthaich Chandrayaan-3 na h-Innseachan an ejecta halo air a' ghealach?

Rè an t-slighe bhog, chleachd uachdaran Chandrayaan-3 na smeòraichean aige, a sgaoil mòran de dhuslach gealach no reolith air buaidh. Dh'adhbhraich seo gun deach pluma cumadh fàinne a chruthachadh ris an canar an ejecta halo.

2. Dè a th' ann an regolith?

Tha Regolith a’ toirt iomradh air an t-sreath de chreagan briste, ùir, duslach, agus stuthan eile a tha a’ còmhdach na bun-stèidh chruaidh no uachdar planaid mar a’ ghealach.

3. Ciamar a rinn luchd-saidheans sgrùdadh air an ejecta halo?

Rinn luchd-saidheans sgrùdadh air na h-eadar-dhealachaidhean ann an faileasachd anns na sreathan as àirde de dhuslach gealach, ris an canar epiregolith, a chuidich iad le bhith ag aithneachadh agus a’ sgrùdadh an ejecta halo.

4. Dè cho cudromach 'sa tha tighinn air tìr Chandrayaan-3?

Tha cur air tìr soirbheachail Chandrayaan-3 a’ comharrachadh coileanadh mòr dha na h-Innseachan agus a’ leudachadh a’ bhuidheann de dhùthchannan a tha air tighinn air tìr bog air a’ ghealach. Bidh e cuideachd a’ cur ri seallaidhean saidheansail luachmhor air rannsachadh gealaich agus a’ brosnachadh tuilleadh mhiseanan chun na gealaich.

5. A bheil planaichean sam bith ann airson rannsachadh gealaich san àm ri teachd?

Tha, tha planaichean àrd-amasach aig grunn dhùthchannan agus buidhnean fànais, a’ toirt a-steach NASA agus companaidhean prìobhaideach leithid ispace, airson miseanan gealaich san àm ri teachd. Tha na miseanan sin ag amas air ar tuigse mun ghealach a thoirt air adhart agus ullachadh airson sgrùdadh daonna san àm ri teachd.